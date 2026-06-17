Нідерланди готують табори з дронами для полонених окупантів з РФ

Армія Нідерландів розпочала масштабні випробування нового типу табору для військовополонених у Марнехейзені. Спеціальний об’єкт розрахований на одночасне утримання до двох тисяч російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times .

Військові Нідерландів вперше за останні 30 років проводять навчання такого масштабу. Командування розглядає сценарії масового захоплення ворожих військ як цілком реальні. Тимчасовий центр на полігоні в Гронінгені має показати, як ефективно обробляти великі потоки затриманих, яких будуть тримати далеко від фронту.

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Бригадний генерал Ніколь де Вольф наголосила: армія не копіює старі моделі. Військові вивчали креслення часів Холодної війни лише для розуміння базових потреб. Дизайн табору повністю переосмислили під сучасні вимоги.

Дрони замість охорони

Зовнішній вигляд об’єкта суттєво відрізняється від класичних тюрем. Тут немає звичних веж з озброєними вартовими. Натомість безпеку забезпечують високі стовпи із сучасними камерами спостереження.

Над табором постійно курсують дрони, які передають відео в реальному часі на центральний командний пункт. Таке рішення дозволяє суттєво зменшити кількість персоналу та підвищити ефективність нагляду.

Полонених планують розміщувати у невеликих білих бараках. Усередині встановлені двоярусні ліжка. Цікаво, що офіцерів та рядовий склад не розділяють - їх селять змішаними групами.

Для потенційних російських окупантів будуть запроваджені цілком європейські умови. Військовополонені матимуть доступ до індивідуальних відкритих двориків для прогулянок, спільних душових кабін, їдальні та медичного пункту.

Всі особисті речі та мобільні телефони солдати мають здати одразу після прибуття. Водночас їм дозволено писати паперові листи додому.

"Вони можуть розраховувати на житло, яке буде принаймні таким же "комфортним", як те, в якому живуть наші власні війська", - заявила бригадний генерал Ніколь де Вольф.