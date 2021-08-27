Эти душевные песни на слова Ивана Франко не оставят вас равнодушными
27 августа 2021 года в Украине отмечают 165-ю годовщину со дня рождения выдающегося писателя Ивана Франко, который прославил нашу страну на весь мир.
Его знают как Каменяра и "вечного революционера", автора культовых произведений "Захар Беркут", "Украдене щастя" и "Фарбований лис", основателя первой украинской политической партии (РУРП). В конце концов, Иван Яковлевич - единственный на сегодня украинский поэт, который был номинирован на соискание Нобелевской премии по литературе!
А еще стихи Франко трансформировались в десятки песен. Лучшие из них мы собрали для вас, чтобы вместе насладиться мелодичностью поэзии выдающегося украинца!
Топ песен на слова Ивана Франко
Один в каное - "Човен"
Артем Пивоваров - "Тріолет"
Христина Соловий - "Стежечка"
Ragapop - "Гордості"
Патриція - "Як почуєш вночі"
ROXOLANA и Нина Матвиенко - "Франко"
Основой новой песни стало стихотворение Ивана Яковлевича "Твої очі як те море", созданное в конце 19-го века.
Интересные факты из жизни Франко
- Иван Франко в детстве говорил о себе, что он - лесная душа, разговаривал с деревьями, грибами, животными.
- Когда-то был обычай называть ребенка "домашним" именем, чтобы уберечь его от злых духов. Так, до 5 лет Франко звали "малым Мироном". Впоследствии это был любимый псевдоним Франко: Мирон Сторож, Мирон Ковалишин, Мирон, Myron, Miron. А самый первый псевдоним Ивана - Джерджалик.
- Франко не имел собственного дома, снимая различные квартиры вплоть до 46 лет, когда вместе с семьей вселился в свой дом во Львове
- Дома у Франко был настоящий зоопарк! У них жили черепаха, морские свинки, кролики, несколько собак и даже аист со сломанным крылом и лягушки (их дети Ивана Яковлевича ловили, чтобы кормить птицу).
- Франко любил вино и не отказывался от медовухи. А еще Иван Яковлевич умел вкусно приготовить ароматный кофе.
- Каменяр знал 19 языков: русский, белорусский, польский, чешский, словацкий, болгарский, сербский, хорватский, старославянский, литовский, древнегреческий, латинский, немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, еврейский и древнееврейский. А сочинения переводил аж с 48-ми языков!
- Личная библиотека "вечного революционера" насчитывала около 12 тысяч книг. А когда Франко спрашивали, как он успевает так много читать, он серьезно отвечал: "А я не читаю книг. Я их нюхаю!".
Ранее мы писали, что "дівчинка Україна" заставила плакать миллионы людей.
Напомним, что не так давно умер Роланд Франко - последний внук Ивана Яковлевича.