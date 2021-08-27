Ці душевні пісні на слова Івана Франка не лишать вас байдужими
27 серпня 2021 року в Україні відзначають 165-ту річницю від дня народження видатного письменника Івана Франка, який прославив нашу країну на увесь світ.
Його знають як Каменяра і "вічного революціонера", автора культових творів "Захар Беркут", "Украдене щастя" і "Фарбований лис", засновника першої української політичної партії (РУРП). Зрештою, Іван Якович - єдиний на сьогодні український поет, якого було номіновано на здобуття Нобелівської премії з літератури!
А ще вірші Франка трансформувалися у десятки пісень. Кращі з них ми зібрали для вас, щоб разом насолодитися мелодичністю поезії видатного українця!
Топ пісень на слова Івана Франка
Один в каное - "Човен"
Артем Пивоваров - "Тріолет"
Христина Соловій - "Стежечка"
Ragapop - "Гордості"
Патриція - "Як почуєш вночі"
ROXOLANA і Ніна Матвієнко - "Франко"
Основою нової пісні став вірш Івана Яковича "Твої очі як те море", написаний наприкінці 19-го століття.
Цікаві факти з життя Франка
- Іван Франко у дитинстві казав про себе, що він - лісова душа, розмовляв із деревами, грибами, тваринами.
- Колись був звичай називати дитину "домашнім" іменем, аби вберегти її від злих духів. Так, до 5 років Франка кликали "малим Мироном". Згодом це був улюблений псевдонім Франка: Мирон Сторож, Мирон Ковалишин, Мирон, Myron, Miron. А найперший псевдонім Івана - Джерджалик.
- Франко не мав власного помешкання, винаймаючи різні квартири аж до 46 років, коли разом із сім’єю вселився до свого будинку у Львові
- Вдома у Франків був справжній зоопарк! У них жили черепаха, морські свинки, кролики, кілька собак і навіть бузько зі зламаним крилом та жаби (їх діти Івана Яковича ловили, щоб годувати птаха).
- Франко любив вино і не відмовлявся від медовухи. А ще Іван Якович вмів смачно приготувати ароматну каву.
- Каменяр знав 19 мов: російську, білоруську, польську, чеську, словацьку, болгарську, сербську, хорватську, старослов’янську, литовську, давньогрецьку, латинську, німецьку, англійську, французьку, італійську, іспанську, єврейську і староєврейську. А твори перекладав аж 48-ми мовами!
- Особиста бібліотека "вічного революціонера" налічувала близько 12 тисяч книг. А коли Франка питали, як він устигає так багато читати, він серйозно відповідав: "А я не читаю книжок. Я їх нюхаю!".
Раніше ми писали, що "дівчинка Україна" змусила плакати мільйони людей.
Нагадаємо, що не так давно помер Роланд Франко - останній онук Івана Яковича.