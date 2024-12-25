Душенина: простий рецепт ароматної м'ясної страви для всієї родини

Що потрібно для душенини

Для того, щоб приготувати стародавню страву душенину, знадобляться такі інгредієнти:

вода - 300-500 мл

масло - 80 г

борошно - 80 г

м'ясо - 1 кг

картопля - 8 шт.

цибуля ріпчаста - 5 шт.

цибуля порей - 1 стебло.

селера - 2 шт.

сіль - 2 ч. л.

перець - 1 ч. л.

базилік - 1 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

Як готувати душенину

Щоб приготувати душенину, зріжте з м'яса всі плівки та прожилки. Викидати їх не потрібно - ці частини м'яса використовуються для бульйону, яким заливаються інгредієнти для страви.

Перекладіть прожилки та плівки в каструлю, залийте водою та варіть на слабкому вогні, знімаючи піну. М'ясо потрібно нарізати на великі шматки та злегка відбити.

Як готувати душенину (скриншот / Кулінарні витівки)

Потім підсоліть та поперчіть м'ясо 1 ч. л. солі та 0,5 ч. л. перцю. Після цього кожен шматочок м'яса потрібно обваляти в борошні та обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору, протягом 3-4 хвилин

Як готувати душенину (скриншот / Кулінарні витівки)

Перекладіть м'ясо на тарілку, а до соусу на пательні влийте бульйон. Картоплю для душенини почистьте і наріжте невеликими шматочками.

Ріпчасту цибулю треба почистити і нарізати півкружальцями. Цибулю порей та селеру наріжте на кружальця.

Після цього можна складати складові душенини до форми для випікання або горщику. Спочатку викладіть частину м'яса, потім - частину картоплі та ріпчастої цибулі.

Наступним шаром викладіть цибулю порей та селеру. В такій самій послідовності викладіть решту продуктів. Всипте решту солі та перцю, додайте паприку та базилік - або інші улюблені спеції.

Залийте інгредієнти бульйоном з м'ясним соусом та поставте горщик зі стравою в розігріту до 180 градусів духовку, на 2 години. Після цього душенина готова.