Душенина: простой рецепт ароматного мясного блюда для всей семьи

Душенина - старинное блюдо украинской кухни, которую готовили ко многим праздникам и важным событиям. Способом приготовления блюда было тушение в бульоне с овощами, благодаря чему душенина получила свое название.
О том, как готовить душенину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Для того, чтобы приготовить древнее блюдо душенину, понадобятся такие ингредиенты:
Чтобы приготовить душенину, срежьте с мяса все пленки и прожилки. Выбрасывать их не нужно - эти части мяса используются для бульона, которым заливаются ингредиенты для блюда.
Переложите прожилки и пленки в кастрюлю, залейте водой и варите на слабом огне, снимая пену. Мясо нужно нарезать на крупные куски и слегка отбить.
Как готовить душенину (скриншот / Кулінарні витівки)
Затем подсолите и поперчите мясо 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. перца. После этого каждый кусочек мяса нужно обвалять в муке и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета, в течение 3-4 минут
Как готовить душенину (скриншот / Кулінарні витівки)
Переложите мясо на тарелку, а к соусу на сковороде влейте бульон. Картофель для душенины почистьте и нарежьте небольшими кусочками.
Репчатый лук надо почистить и нарезать полукольцами. Лук порей и сельдерей нарежьте на кружочки.
После этого можно складывать составляющие душенины в форму для выпекания или горшок. Сначала выложите часть мяса, затем - часть картофеля и репчатого лука.
Следующим слоем выложите лук порей и сельдерей. В такой же последовательности выложите остальные продукты. Всыпьте оставшуюся соль и перец, добавьте паприку и базилик - или другие любимые специи.
Залейте ингредиенты бульоном с мясным соусом и поставьте горшок с блюдом в разогретую до 180 градусов духовку, на 2 часа. После этого душенина готова.
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