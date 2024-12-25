Душенина: простой рецепт ароматного мясного блюда для всей семьи

Что нужно для душенины

Для того, чтобы приготовить древнее блюдо душенину, понадобятся такие ингредиенты:

вода - 300-500 мл

сливочное масло - 80 г

мука - 80 г

мясо - 1 кг

картофель - 8 шт.

лук репчатый - 5 шт.

лук порей - 1 стебель.

сельдерей - 2 шт.

соль - 2 ч. л.

перец - 1 ч. л.

базилик - 1 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

Как готовить душенину

Чтобы приготовить душенину, срежьте с мяса все пленки и прожилки. Выбрасывать их не нужно - эти части мяса используются для бульона, которым заливаются ингредиенты для блюда.

Переложите прожилки и пленки в кастрюлю, залейте водой и варите на слабом огне, снимая пену. Мясо нужно нарезать на крупные куски и слегка отбить.

Как готовить душенину (скриншот / Кулінарні витівки)

Затем подсолите и поперчите мясо 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. перца. После этого каждый кусочек мяса нужно обвалять в муке и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета, в течение 3-4 минут

Как готовить душенину (скриншот / Кулінарні витівки)

Переложите мясо на тарелку, а к соусу на сковороде влейте бульон. Картофель для душенины почистьте и нарежьте небольшими кусочками.

Репчатый лук надо почистить и нарезать полукольцами. Лук порей и сельдерей нарежьте на кружочки.

После этого можно складывать составляющие душенины в форму для выпекания или горшок. Сначала выложите часть мяса, затем - часть картофеля и репчатого лука.

Следующим слоем выложите лук порей и сельдерей. В такой же последовательности выложите остальные продукты. Всыпьте оставшуюся соль и перец, добавьте паприку и базилик - или другие любимые специи.

Залейте ингредиенты бульоном с мясным соусом и поставьте горшок с блюдом в разогретую до 180 градусов духовку, на 2 часа. После этого душенина готова.