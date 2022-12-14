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"Душа починає співати": Клопотенко представив рецепт галушок з гарбузом

Фото: Клопотенко представив рецепт галушок (Getty Images)
Автор: Styler

Галушки – це давня українська страва, яку готували ще наші предки. Євген Клопотенко пропонує доповнити їх гарбузом.

Рецептом кулінар та ресторатор поділився на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти на 4 порції

  • 400 г борошна (+ 50 г для підсипки)
  • 100 мл кефіру 2,5%
  • 150 г сиру
  • 200 гарбузового пюре
  • 50 г вершкового масла 73% (+ для галушок до смаку)
  • ½ ч. л. солі
  • 1 ч. л. цукру

Покроковий рецепт приготування

Очистіть від шкірки 200 г гарбуза і наріжте великими шматками. Перекладіть у сотейник і залийте водою, щоб вона повністю покривала овоч. Додайте щіпку солі та зваріть до м'якості, це приблизно 30 хвилин на середньому вогні.

З готового гарбуза злийте воду та додайте 50 г вершкового масла жирністю 73%. Зробіть пюре і залиште остигати.

У миску висипте 400 г борошна, додайте 1/2 ч. л. солі та 1 ч. л. цукру, змішайте сухі інгредієнти. Додайте гарбузове пюре.

Влийте в тісто 100 мл кефіру жирністю 2,5%. Замісіть тісто, оберніть у харчову плівку та дайте постояти йому 20 хвилин.

Після цього присипте робочу поверхню борошном і розкачайте тісто в джгути. Наріжте галушки завтовшки приблизно по 2 см кожна.

Відваріть їх у киплячій підсоленій воді приблизно 2 хвилини після спливання. Дістаньте з каструлі шумівкою та викладіть у тарілки.

Додайте за смаком вершкове масло і натріть зверху на дрібну тертку 150 г сиру.

Нагадаємо, що Клопотенко поділився рецептом Калити, яку українці завжди готували на Андрія.

Також до цього кулінар представив приголомшливий рецепт української традиційної страви.

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Евгений Клопотенко