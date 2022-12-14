"Душа начинает петь": Клопотенко представил рецепт галушек с тыквой

Галушки - это древнее украинское блюдо, которое готовили еще наши предки. Евгений Клопотенко предлагает дополнить их тыквой.
Рецептом кулинар и ресторатор поделился на своей странице в Instagram.
Очистите от кожуры 200 г тыквы и нарежьте большими кусками. Переложите в сотейник и залейте водой, чтобы она полностью покрывала овощ. Добавьте щепотку соли и сварите до мягкости, это примерно 30 минут на среднем огне.
Из готовой тыквы слейте воду и добавьте 50 г сливочного масла жирностью 73%. С помощью пестика сделайте пюре и оставьте остывать.
В миску высыпьте 400 г муки, добавьте 1/2 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара, перемешайте сухие ингредиенты. Добавьте тыквенное пюре.
Влейте в тесто 100 мл кефира жирностью 2,5%. Замесите тесто, оберните в пищевую пленку и отдохните 20 минут.
После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в жгуты. Нарежьте галушки толщиной примерно по 2 см каждая.
Отварите их в кипящей подсоленной воде примерно 2 минуты после всплытия. Достаньте из кастрюли шумовкой и выложите в тарелки.
Добавьте по вкусу сливочное масло и натрите сверху на мелкую терку 150 г сыра.
Напомним, что Клопотенко поделился рецептом Калиты, которую украинцы всегда готовили на Андрея.
Также до этого кулинар представил потрясающий рецепт украинского традиционного блюда.