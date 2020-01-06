На Донбассе погибло двое украинских военных, один получил ранение

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм

за прошедшие сутки, 5 января, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил:

рядом с Водяным - из миномета калибра 82 мм - 8 мин;

недалеко от населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;

возле населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано неподалеку от Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север"

"Вчера, 5 января, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Свободный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял мероприятия по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь со стороны ВСУ нет.

Напомним, в субботу 4 января в зоне проведения ООС на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.

Во время празднования Нового года боевики на Донбассе сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка. Представители незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск применили пиротехнические средства, стрелковое оружие и ЗУ-23-2, что привело к пожару.