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Душа болить за кожного: з'явилися імена та фото загиблих на фронті воїнів

STYLERВійна    06.01.2020 - 16:19
Душа болить за кожного: з'явилися імена та фото загиблих на фронті воїнів
На Донбасі загинули двоє воїнів ЗСУ (Фото: колаж РБК-Україна)

На фронті загинули "холодноярець" Сергій Рацун і розвідник Сергій Дичек

На Донбасі на фронті загинули двоє українських військових - 5 січня життя одного бійця обірвала куля ворожого снайпера біля Кримського, а в районі Хутора Вольний у результаті вибуху вантажівки, що наїхала на міну, помер другий військовослужбовець від фатальних поранень прямо на місці. Обидва трагічних випадки сталися в Луганській області в зоні проведення ООС.

Як стало відомо з повідомлень в соцмережах, загинув від обстрілів у неділю 43-річний Сергій Рацун з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Сергій Петрович - уродженець села Москвитяновка Полонського району Хмельницької області. Він проживав у місті Славута, розповів брат загиблого Олександр у коментарях до повідомлення в Facebook під фото в пості, зроблених під час бойового злагодження бригади на Яворівському полігоні влітку.

"Сумна новина. Вчора, о 21.05, від ворожої кулі снайпера загинув наш захисник, брат, друг Сергій Рацун. Вічна пам'ять герою. Нехай земля буде тобі пухом, брат. Спочивай з миром. Бог завжди з нами... Інакше й не може бути", - написав він.

Військовий ЗСУ Сергій Рацун (Фото: facebook.com)

Загиблий в результаті підриву - 48-річний розвідник Сергій Дичек з Волоческа під Хмельницьким. Про це розповіла координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар, передає місцеве видання "Є".

Боєць служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні, і воював на россйско-українській війні більше 5 років.

Душа болить за кожного: з'явилися імена та фото загиблих на фронті воїнів

Військовий ЗСУ Сергій Дичек (Фото: novynarnia.com)

У Дичека залишилися дружина, яка живе з двома синами в селі Богданівка Волочиського району, і літня мама.

Користувачі мережі висловлюють свої співчуття рідним і близьким загиблих воїнів та дякують їм за мужність і готовність віддати життя для захисту України від окупантів.

  • Воїну Світла пам'ять! Щирі співчуття батькам, рідним, побратимам.
  • Вічна пам'ять, Царство небесне, рідним співчуття. Тримайтеся.
  • Царство небесне! Вічна пам'ять. Душа болить за кожного. Але коли гинуть земляки - здається, втрачаєш когось рідного.
  • Вічна пам'ять! Герої не вмирають!

Душа болить за кожного: з'явилися імена та фото загиблих на фронті воїнівДуша болить за кожного: з'явилися імена та фото загиблих на фронті воїнів

Фото: скрін коментарів facebook.com

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