Душа болить за кожного: з'явилися імена та фото загиблих на фронті воїнів

На Донбасі загинули двоє воїнів ЗСУ (Фото: колаж РБК-Україна)

На фронті загинули "холодноярець" Сергій Рацун і розвідник Сергій Дичек

На Донбасі на фронті загинули двоє українських військових - 5 січня життя одного бійця обірвала куля ворожого снайпера біля Кримського, а в районі Хутора Вольний у результаті вибуху вантажівки, що наїхала на міну, помер другий військовослужбовець від фатальних поранень прямо на місці. Обидва трагічних випадки сталися в Луганській області в зоні проведення ООС.

Як стало відомо з повідомлень в соцмережах, загинув від обстрілів у неділю 43-річний Сергій Рацун з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Сергій Петрович - уродженець села Москвитяновка Полонського району Хмельницької області. Він проживав у місті Славута, розповів брат загиблого Олександр у коментарях до повідомлення в Facebook під фото в пості, зроблених під час бойового злагодження бригади на Яворівському полігоні влітку.

"Сумна новина. Вчора, о 21.05, від ворожої кулі снайпера загинув наш захисник, брат, друг Сергій Рацун. Вічна пам'ять герою. Нехай земля буде тобі пухом, брат. Спочивай з миром. Бог завжди з нами... Інакше й не може бути", - написав він.

Військовий ЗСУ Сергій Рацун (Фото: facebook.com)

Загиблий в результаті підриву - 48-річний розвідник Сергій Дичек з Волоческа під Хмельницьким. Про це розповіла координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар, передає місцеве видання "Є".

Боєць служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні, і воював на россйско-українській війні більше 5 років.

Військовий ЗСУ Сергій Дичек (Фото: novynarnia.com)

У Дичека залишилися дружина, яка живе з двома синами в селі Богданівка Волочиського району, і літня мама.

Користувачі мережі висловлюють свої співчуття рідним і близьким загиблих воїнів та дякують їм за мужність і готовність віддати життя для захисту України від окупантів.

Воїну Світла пам'ять! Щирі співчуття батькам, рідним, побратимам.

Вічна пам'ять, Царство небесне, рідним співчуття. Тримайтеся.

Царство небесне! Вічна пам'ять. Душа болить за кожного. Але коли гинуть земляки - здається, втрачаєш когось рідного.

Вічна пам'ять! Герої не вмирають!

Фото: скрін коментарів facebook.com