Душа болить за кожного: з'явилися імена та фото загиблих на фронті воїнів

На фронті загинули "холодноярець" Сергій Рацун і розвідник Сергій Дичек
На Донбасі на фронті загинули двоє українських військових - 5 січня життя одного бійця обірвала куля ворожого снайпера біля Кримського, а в районі Хутора Вольний у результаті вибуху вантажівки, що наїхала на міну, помер другий військовослужбовець від фатальних поранень прямо на місці. Обидва трагічних випадки сталися в Луганській області в зоні проведення ООС.
Як стало відомо з повідомлень в соцмережах, загинув від обстрілів у неділю 43-річний Сергій Рацун з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Сергій Петрович - уродженець села Москвитяновка Полонського району Хмельницької області. Він проживав у місті Славута, розповів брат загиблого Олександр у коментарях до повідомлення в Facebook під фото в пості, зроблених під час бойового злагодження бригади на Яворівському полігоні влітку.
"Сумна новина. Вчора, о 21.05, від ворожої кулі снайпера загинув наш захисник, брат, друг Сергій Рацун. Вічна пам'ять герою. Нехай земля буде тобі пухом, брат. Спочивай з миром. Бог завжди з нами... Інакше й не може бути", - написав він.
Військовий ЗСУ Сергій Рацун (Фото: facebook.com)
Загиблий в результаті підриву - 48-річний розвідник Сергій Дичек з Волоческа під Хмельницьким. Про це розповіла координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар, передає місцеве видання "Є".
Боєць служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні, і воював на россйско-українській війні більше 5 років.
Військовий ЗСУ Сергій Дичек (Фото: novynarnia.com)
У Дичека залишилися дружина, яка живе з двома синами в селі Богданівка Волочиського району, і літня мама.
Користувачі мережі висловлюють свої співчуття рідним і близьким загиблих воїнів та дякують їм за мужність і готовність віддати життя для захисту України від окупантів.
Фото: скрін коментарів facebook.com