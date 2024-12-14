Душ чи ванна: дерматолог розповіла, що краще і корисніше для здоров'я

Водні процедури є важливою складовою догляду за тілом і багато хто не може обрати між прийняттям душу і ванною. Варто знати, що корисніше для здоров'я і чому надавати перевагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie.
Прийняття ванни також може сприяти ще і схудненню. Особливо корисною стає гаряча ванна, якщо додати у воду морську сіль або будь-які розслаблюючі або поліпшуючі обмін речовин ефірні олії.
Ванни з сіллю відмінно допомагають схуднути через те, що сіль "витягує" зайву рідину з організму і надає прекрасний дренажний ефект, знімає набряки і активізує процес схуднення завдяки посиленню мікроциркуляції крові.
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