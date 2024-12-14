Душ чи ванна: дерматолог розповіла, що краще і корисніше для здоров'я

Прийняття ванни також може сприяти ще і схудненню. Особливо корисною стає гаряча ванна, якщо додати у воду морську сіль або будь-які розслаблюючі або поліпшуючі обмін речовин ефірні олії.

Ванни з сіллю відмінно допомагають схуднути через те, що сіль "витягує" зайву рідину з організму і надає прекрасний дренажний ефект, знімає набряки і активізує процес схуднення завдяки посиленню мікроциркуляції крові.