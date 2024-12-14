Душ или ванна: дерматолог рассказала, что лучше и полезнее для здоровья

Принятие ванны также может способствовать еще и похудению. Особенно полезна горячая ванна, если добавить в воду морскую соль или любые расслабляющие или улучшающие обмен веществ эфирные масла.

Ванны с солью отлично помогают похудеть из-за того, что соль "вытягивает" лишнюю жидкость из организма и оказывает прекрасный дренажный эффект, снимает отеки и активизирует процесс похудения благодаря усилению микроциркуляции крови.