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Душ или ванна: дерматолог рассказала, что лучше и полезнее для здоровья

Дерматолог рассказала, принимать душ или ванну полезнее для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Водные процедуры являются важной составляющей ухода за телом и многие не могут выбрать между принятием душа и ванной. Следует знать, что полезнее для здоровья и чем отдавать предпочтение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie.

Принятие ванны также может способствовать еще и похудению. Особенно полезна горячая ванна, если добавить в воду морскую соль или любые расслабляющие или улучшающие обмен веществ эфирные масла.

Ванны с солью отлично помогают похудеть из-за того, что соль "вытягивает" лишнюю жидкость из организма и оказывает прекрасный дренажный эффект, снимает отеки и активизирует процесс похудения благодаря усилению микроциркуляции крови.

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