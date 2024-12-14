Душ чи ванна: дерматолог розповіла, що краще і корисніше для здоров'я

Водні процедури є важливою складовою догляду за тілом і багато хто не може обрати між прийняттям душу і ванною. Варто знати, що корисніше для здоров'я і чому надавати перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie .

Плюси і мінуси ванни

Дерматолог Ксенією Кобець розповіла, що чиста ванна є головним ключем для здоров'я. Якщо вона не ретельно очищена, то ви наражаєтесь на серйозні ризики. Зокрема, є ризик зараження через сидіння в брудній воді.

Приймання ванни потребує більше води, ніж душ. Скільки води буде потрібно для наповнення, залежить від розміру ванни. Але якщо порівняти п’ятихвилинний душ із наповненням ванни стандартного розміру, то душ виграє в економії.

До того ж ванни можуть принести користь вашій шкірі, якщо додати засоби, які зволожують, очищають або розслаблюють м’язи. Мова йде про солі для ванн і ефірні олії.

Ви навряд чи захочете залізти у ванну, поки вона не наповниться. Через це прийняття ванни займає більше часу. Це робить ванну чудовою ідеєю для вечора, але менш зручною для початку дня, особливо якщо потрібно швидко вийти з дому.

Прийняття ванни також може сприяти ще і схудненню. Особливо корисною стає гаряча ванна, якщо додати у воду морську сіль або будь-які розслаблюючі або поліпшуючі обмін речовин ефірні олії.

Ванни з сіллю відмінно допомагають схуднути через те, що сіль "витягує" зайву рідину з організму і надає прекрасний дренажний ефект, знімає набряки і активізує процес схуднення завдяки посиленню мікроциркуляції крові.

Що варто знати про душові кабіни

Доктор медичних наук Емі Векслер розповів, що прийняття душу відбувається швидко, а це означає, що будь-які бактерії чи грибки матимуть менше часу, щоб потрапити на тіло.

Загалом душ краще, оскільки сидіння у ванні з водою дуже сушить шкіру. Тому доведеться додавати різноманітні засоби у воду.

Шкірний бар’єр може бути порушений після купання у ванні (особливо при екземі), тому важливо зволожити шкіру відразу.