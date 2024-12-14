Душ или ванна: дерматолог рассказала, что лучше и полезнее для здоровья

Водные процедуры являются важной составляющей ухода за телом и многие не могут выбрать между принятием душа и ванной. Следует знать, что полезнее для здоровья и чем отдавать предпочтение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie .

Плюсы и минусы ванны

Дерматолог Ксения Кобец рассказала, что чистая ванна является главным ключом для здоровья. Если она не тщательно очищенная, то вы подвергаетесь серьезным рискам. В частности, есть риск заражения из-за сидений в грязной воде.

Прием ванны требует больше воды, чем душ. Сколько воды потребуется, зависит от размера ванны. Но если сравнить пятиминутный душ с наполнением ванной стандартного размера, то душ выигрывает в экономии.

К тому же ванны могут принести пользу вашей коже, если добавить средства, которіе увлажняют, очищают или расслабляют мышцы. Речь идет о солях для ванн и эфирных маслах.

Вы вряд ли захотите залезть в ванную, пока она не наполнится. Поэтому принятие ванны занимает больше времени. Это делает ванную прекрасной идеей для вечера, но менее удобной для начала дня, особенно если нужно быстро выйти из дома.

Принятие ванны также может способствовать еще и похудению. Особенно полезна горячая ванна, если добавить в воду морскую соль или любые расслабляющие или улучшающие обмен веществ эфирные масла.

Ванны с солью отлично помогают похудеть из-за того, что соль "вытягивает" лишнюю жидкость из организма и оказывает прекрасный дренажный эффект, снимает отеки и активизирует процесс похудения благодаря усилению микроциркуляции крови.

Что стоит знать о душевых кабинах

Доктор медицинских наук Эми Векслер рассказал, что принятие душа происходит быстро, а это означает, что у любых бактерий или грибков будет меньше времени, чтобы попасть на тело.

В общем, душ лучше, поскольку сидение в ванне с водой очень сушит кожу. Поэтому придется добавлять всевозможные средства в воду.

Кожный барьер может быть нарушен после купания в ванночке (особенно при экземе), поэтому важно увлажнить кожу сразу.