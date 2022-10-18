Дурнєв відмовився від участі в шоу "Холостяк": що не влаштувало блогера

Чому Дурнєв відмовився від участі?

За словами Олексія, йому запропонували учетверо меншу суму, ніж він хотів. До того ж за цей час він може заробити набагато більше.

"Продюсери сказали, що на майданчику потрібно провести мінімум 50 знімальних днів. Один раз на 10 днів - вихідний. Моя комерційна директорка порахувала, скільки ми за цей час не зробимо свого контенту, скільки заробимо від моєї участі у "Холостяку", і ми вирішили відмовитися від пропозиції. Мені запропонували учетверо меншу суму, ніж ми хотіли», - пояснив Олексій Дурнєв.

Зараз заробітки блогера значно впали (фото: instagram.com/aleksey_durnev)

За словами ютубера, до 24 лютого в Україні блогер-мільйонник міг заробити до 40 000 доларів. Олексій каже, що зараз рекламний ринок повертається, проте замовлень в рази менше.

"Але це фігня порівняно з тим, через що ми всі зараз проходимо. Я дуже вдячний долі за те, що ми можемо платити зарплатню співробітникам, навіть у цей час її трохи підняли через те, що гривня впала. Бо розуміємо, що людям потрібно орендувати житло та на щось жити", - розповідає Дурнєв.

Чи вільне серце Олексія?

"Нещодавно була дівчина, зараз нікого немає, ні з ким не зустрічаюся", - каже хлопець. Особисте життя Дурнєва завжди було великою таємницею, тому він відразу наголошує, що не любить про це розповідати.

Коли розпочнеться новий сезон "Холостяка"?

Проєкт мав розпочатися ще 4 березня, але через вторгнення Росії його відклали. Тому перший випуск нового сезону "Холостяк" відбудеться 28 жовтня.

Героєм цьогорічного сезону стане 32-річний актор, модель і підприємець Алекс Топольський. За 10 років життя у США чоловік побудував успішний бізнес у сфері нерухомості та знявся в кліпі відомого гурту Fifth Harmony.

А тепер повернувся до України, щоб знайти даму свого серця.

Холостяк 2022 Алекс Топольський (фото: instagram.com/alex_topolsky)