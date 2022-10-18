Дурнев отказался от участия в шоу "Холостяк": что не устроило блогера

Почему Дурнев отказался от участия?

По словам Алексея, ему предложили в четыре раза меньшую сумму, чем он хотел. К тому же за это время он может заработать гораздо больше.

"Продюсеры сказали, что на площадке нужно провести минимум 50 съемочных дней. Один раз в 10 дней - выходной. Моя коммерческая директорша посчитала, сколько мы за это время не сделаем свой контент, сколько заработаем от моего участия в "Холостяке", и мы решили отказаться от предложения. Мне предложили в четыре раза меньшую сумму, чем мы хотели», - объяснил Алексей Дурнев.

Сейчас заработки блогера значительно упали (фото: instagram.com/aleksey_durnev)

По словам ютубера, к 24 февраля в Украине блогер-миллионник мог заработать до 40 000 долларов. Алексей говорит, что сейчас рекламный рынок возвращается, но заказов в разы меньше.

"Но это фигня по сравнению с тем, из-за чего мы все сейчас проходим. Я очень благодарен судьбе за то, что мы можем платить зарплату сотрудникам, даже в это время ее немного подняли из-за того, что гривна упала. Потому что понимаем, что людям нужно арендовать жилье и на что-то жить", - рассказывает Дурнев.

Свободно ли сердце Алексея?

"Недавно была девушка, сейчас никого нет, ни с кем не встречаюсь", - говорит парень. Личная жизнь Дурнева всегда была великой тайной, поэтому он сразу подчеркивает, что не любит рассказывать об этом.

Когда начнется новый сезон "Холостяка"?

Проект должен был начаться еще 4 марта, но из-за вторжения России его отложили. Поэтому первый выпуск нового сезона "Холостяк" выйдет 28 октября.

Героем этого сезона станет 32-летний актер, модель и предприниматель Алекс Топольский. За 10 лет жизни в США мужчина построил успешный бизнес в сфере недвижимости и снялся в клипе известной группы Fifth Harmony.

А теперь вернулся в Украину, чтобы найти даму своего сердца.

Холостяк 2022 года Алекс Топольский (фото: instagram.com/alex_topolsky)