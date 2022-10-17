Наталія Могилевська намагалася збити "Шахіда" над своїм будинком (відео)

Співачка Наталія Могилевська зняла на відео дрон-камікадзе "Шахид", який пролетів над її домом. Вона зізналася, що разом із сусідами намагалася його збити.

Відео з дроном артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ворожий дрон камікадзе пролетів сьогодні вранці дуже низько над будинком співачки Наталії Могилевської. Вона зізналася, що боялася падіння безпілотника на будинок, де вона мешкає.

"Ворожий дрон над моїм будинком сьогодні. Було дуже страшно, бо всі ми із сусідами намагалися його збити, і я боялася, щоб він не впав на наші будинки", - прокоментувала ситуацію артистка.

У коментарях у Могилевської спитали, чим намагалися збити дрон на такій висоті, але артистка відповіла ухильно.

"Стріляли своїм, що маємо", - написала артистка і згодом додала, що вона не попала.

Чи можна стріляти у дрони-камікадзе?

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав українців, які є власниками зброї, не збивати дрони самостійно.

Глава МВС в ефірі телемарафону закликав громадян не наражати на небезпеку себе та інших людей, оскільки ймовірність знищення дрона з пістолета чи рушниці, надзвичайно мала. Тим більше – непідготовленими людьми. Громадянські особи ризикують травмувати себе чи інших людей.

Монастирський додав, що збивати дрони можуть лише спеціально навчені люди – військові чи співробітники поліції.

"Фактично ймовірність такого збиття надзвичайно мала, а небезпека, якщо, наприклад, неосвічена людина зі зброєю стрілятиме вгору, вона перевищує ту можливість збити, яка може бути в цьому випадку. Хочу звернутися до городян, хто володіє зброєю, про те, що з пістолета, карабіна, не варто стріляти серед багатоповерхівок. Це може призвести до більшої травми та біди, ніж можливість збити дрон", - підкреслив Монастирський.

А ось повідомляти поліції про переміщення дронів будь-яким доступним способом можуть усі громадяни України.