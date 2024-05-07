"Думал, что это нормально". Известный украинский комик рассказал о травле из-за веса

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube-канала "Слава+" .

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По словам Владимира, его детство и юность пришлись на 90-е.

В школе, в маленьком селе Млинов Ривненской области, говорит артист, тогда не существовало слова буллинг, а существовало "выживание".

На уточняющий вопрос ведущего, издевались ли над ним из-за лишнего веса, Жогло ответил, что это происходило постоянно.

"Я не считал, что это ненормально, я понимал, что это в пределах нормы, потому что буллили же не только меня. Я понимаю, что таких как я буллят из-за того, что ты грубый, жирный. Плохого в этом ничего нет. Тогда это было в пределах нормы", - сказал юморист.

Со временем он решил связать свою жизнь со сценой, которая и стала для него "формой выживания".

И уже совсем скоро, говорит комик, произошел переход от того, что над ним насмехались, к моменту, когда начали смеяться над тем, что он делает.

"Этот переход очень важен. Он изменил мою жизнь, поэтому я дальше продолжал этим заниматься", - признался Владимир.

Также он добавил, что сейчас шутки о его избыточном весе он может услышать только в коллективе, однако это его никоим образом не затрагивает.