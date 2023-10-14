"Де ми бронік такий знайдемо?" Жогло з "Варʼятів" розповів, як проходив комісію в військкоматі

Український комедійний актор, зірка шоу "Варʼяти" Володимир Жогло розповів, що проходив військово-лікарську комісію та вважається солдатом у запасі. Зокрема, над його можливою службою в армії часто посміюються, адже думаю, що не знайдеться бронежилета за розміром.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтервʼю "Пряма червона" на YouTube

Чи хоче вступити до лав ЗСУ

Гуморист заявив, що не боїться вступити до лав ЗСУ. Однак, військкомат вважає знаменитість тимчасово непридатним за станом здоровʼя.

"Це чиста правда. Я прийшов проходити ВЛК, і всі сказали: "О, які люди. Де хочете служити?" Я кажу: "Хлопці, де завгодно. Просто знайдіть на мене розгрузку". А вони сказали, що так нечесно", - розповів комік.

Володимир Жогло (скриншот: youtube.com)

Жогло зазначив, що готовий служити Україні, проте, за станом здоровʼя наразі до армії його не кличуть. Проте він наголосив, що не вважається комісованим.

Зокрема, на передовій перед воїнами артист часто жартує про свою вагу та військову службу.

"Ми кажемо: "Уявіть, Жогло потрапляє в одну з бригад. Сидить комбат і такий: "Ну добре, розгрузка. Де ми бронік такий знайдемо?" Я кажу: "Та в мене кум - Притула". А він каже: "Навіть Притула такий збір не відкриє". Жогло був би унікальним снайпером. Не через те що добре стріляє, а тому що може 18 годин нерухомо лежати", - поділився жартами артист.

Чим відомий Володимир Жогло

Народився 3 серпня 1988 року в маленькому селі Млинів Рівненської області. З дитинства добре співав, закінчив музичну школу по класу скрипки.

Перший музичний колектив, у якому співав Володимир Жогло - це церковний хор.

У 2009 році артист брав участь у гумористичному проекті "Чорний Гуцул". Тоді доля вперше звела Володимира Жогло та Сергія Притулу.

У 2010 році Володимир Жогло приєднався до проекту "Вар'яти". Він пише сценарії і тексти жартів для "Вар'яти-шоу", виступає в костюмованих номерах і співає свої пісні.

Також знявся в комедії "Подорожник", де зіграв одного з кухарів.

Володимир Жогло (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)