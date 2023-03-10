"Думали, що там безпечніше": українка розповіла про батьків, яких вбила РФ у Львівській області

Деталі загибелі

Ольга розповіла, що прийшла на подвір'я батьківського будинку, аби зібрати їхні речі. Разом з подружжям загинув також їхній зять, чоловік сестри Ольги.

Вона пригадала події тієї страшної ночі, коли її мама, тато й зять загинули.

"Я прокинулася від вибуху, а потім за декілька хвилин - 10, 15, може 20 хвилин, не знаю... У мене сестра є, її чоловік також загинув, він був тут... Сестра, подзвонила і сказала, що з поліції зателефонували і сказали, що немає пів будинку. А коли я приїхала сюди, вони розбирали завали і я бачила своїх батьків" - розповідає Ольга.

Ольга розповіла, як загинули її батьки (скриншот)

Собаки шукають господарів

Щемливе фото собаки, який лежав на руїнах будинку та чекав на господарів, було зроблене саме на подвір'ї батьків Ольги.

"Це собака моїх мами й тата. У неї була проколота шия. Але їй вже зняли цей ланцюг і вона лежить на тій ковдрі, що мої мама й тато там спали, вкривалися", - сказала вона.

Собака лежить на руїнах будинку (t.me/suspilnelviv)

Цей пес та ще один улюбленець родини по сусідству - це всі, хто вижив внаслідок обстрілу у двох будинках. Один із них постійно бігає по дорозі та забігає на подвір'я з надією побачити своїх господарів.

Собака шукає своїх господарів (скриншот)