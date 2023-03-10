"Думали, що там безпечніше": українка розповіла про батьків, яких вбила РФ у Львівській області

У ніч проти 9 березня окупанти завдали ракетного удару по селу Велика Вільшаниця Золочівського району Львівської області. В результаті загинуло 5 людей, серед них подружжя, що переїхало у село з міста, адже думали, що там їм буде безпечніше.
Про це розповіла донька загиблих місцевому телеканалу NTA.
Ольга розповіла, що прийшла на подвір'я батьківського будинку, аби зібрати їхні речі. Разом з подружжям загинув також їхній зять, чоловік сестри Ольги.
Вона пригадала події тієї страшної ночі, коли її мама, тато й зять загинули.
"Я прокинулася від вибуху, а потім за декілька хвилин - 10, 15, може 20 хвилин, не знаю... У мене сестра є, її чоловік також загинув, він був тут... Сестра, подзвонила і сказала, що з поліції зателефонували і сказали, що немає пів будинку. А коли я приїхала сюди, вони розбирали завали і я бачила своїх батьків" - розповідає Ольга.
Щемливе фото собаки, який лежав на руїнах будинку та чекав на господарів, було зроблене саме на подвір'ї батьків Ольги.
"Це собака моїх мами й тата. У неї була проколота шия. Але їй вже зняли цей ланцюг і вона лежить на тій ковдрі, що мої мама й тато там спали, вкривалися", - сказала вона.
Собака лежить на руїнах будинку (t.me/suspilnelviv)
Цей пес та ще один улюбленець родини по сусідству - це всі, хто вижив внаслідок обстрілу у двох будинках. Один із них постійно бігає по дорозі та забігає на подвір'я з надією побачити своїх господарів.
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