"Хатико" из Бородянки уже два месяца ждет хозяина в полностью разрушенном доме (видео)
В разрушенной российскими военными Бородянке Киевской области верный пес продолжает ждать своего хозяина. Собака не покидает места, где она счастливо жила с владельцем до войны.
О преданности четырехлапого друга рассказали зооволонтеры в сети.
На видео поведали, что животное подкармливают неравнодушные люди и оно достаточно упитанное, но преданность и любовь к человеку поражает.
Как сообщили волонтеры, в доме нет ни одной живой души.
“Нам так и не удалось узнать, что же случилось с бывшими хозяевами этой собачки. Если узнали малого – напишите нам! Хотим, чтобы его история была со счастливым финалом! – сообщают зоозащитники.
Напомним, ранее мы писали о том, что Макаровский Хатико, который ждал хозяйку, обрел новую семью.
А также рассказывали невероятную историю собаки из Бучи, фото которой облетело весь мир.