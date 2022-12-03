"Думала, будуть радіти": Тарабарова розповіла про реакцію рідних на її третю вагітність

Відома українська співачка Світлана Тарабарова невдовзі втретє стане мамою. Вона розповіла, чи була запланована вагітність та як рідні відреагували на новину.
Про це артистка поділилась в інтерв'ю YouTube-проєкту "Як ти?".
За словами співачки, вона й сама третя дитина у родині, тому завжди знала, що у неї теж буде троє дітей.
Однак, Тарабарова каже, що вони хотіли деякий зачекати, адже ще триває війна.
"Вже як Бог дав. Я була шокована. Всі були шоковані. Олексій почав одразу шукати, як продати авто і купити мінівен. Це перша його реакція. Він той мінівен все ж купив", - зазначила Світлана.
Світлана зізналася, що підтримки було дуже мало. Зокрема, навіть батьки зірки не зраділи, що вона втретє вагітна.
"Я була шокована, навіть батьки якось так… Думала, будуть радіти. А вони сказали, що я безвідповідальна і до сліз довела мама мене телефоном. Вона мені каже: "Ти не думаєш головою, війна…". Я кажу: "Мамо, це вже сталося. Як ти можеш так казати? Я ж твоя третя дитина". А вона каже: "Ні, ні, вибач. Все буде добре, я просто не можу тобі допомогти", - додала вона.
Світлана Тарабарова розповіла про третю вагітність (instagram.com/tarabarova)
Зараз батьки співачки мешкають у Херсоні.
Окрім того, Світлана натякнула, на кого вони з чоловіком, продюсером Олексієм Бондарем очікують.
На запитання, вона хоче більше сина чи доньку, артистка відповіла: "Хлопці - до продовження війни, а дівчата - до перемоги. Ну, ти зрозумів, так?"
Нещодавно Тарабарова зі сльозами на очах розповідала про фінансові проблеми.
Також Світлана розповідала, що її екстрено госпіталізували до лікарні.