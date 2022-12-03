"Думала, будут радоваться": Тарабарова рассказала о реакции родных на ее третью беременность

Запланирована ли была беременность

По словам певицы, она и сама третий ребенок в семье, поэтому всегда знала, что у него тоже будет трое детей.

Однако, Тарабарова говорит, что они хотели подождать, ведь еще идет война.

"Уж как Бог дал. Я была шокирована. Все были шокированы. Алексей начал сразу искать, как продать авто и купить минивэн. Это первая его реакция. Он тот минивэн все же купил", - отметила Светлана.

Светлана Тарабарова рассказала о третьей беременности (скрин)

Как родные отреагировали на новость

Светлана призналась, что поддержки было очень мало. В частности, даже родители звезды не обрадовались, что она в третий раз беременна.

"Я была шокирована, даже родители как-то так… Думала, будут радоваться. А они сказали, что я безответственная и до слез довела мама меня по телефону. Она мне говорит: "Ты не думаешь головой, война…". Я говорю: "Мама, это уже произошло. Как ты можешь так говорить? Я же твой третий ребенок". А она говорит: "Нет, нет, извини. Все будет хорошо, я просто не могу тебе помочь", - добавила она.

Светлана Тарабарова рассказала о третьей беременности (instagram.com/tarabarova)

Сейчас родители певицы живут в Херсоне.

Кроме того, Светлана намекнула, кого они с мужем, продюсером Алексеем Бондарем ожидают.

На вопрос, она хочет больше сына или дочь, артистка ответила: "Парни - к продолжению войны, а девушки - к победе. Ну, ты понял, да?"

https://youtu.be/L0Qsjs3HqPQ