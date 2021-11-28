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Думал, что на проект не возьмут: звезда "Танцев со звездами" Логай показал неприятный момент

Автор: Роман Мирончук

Танцы со звездами 2021 сегодня, 28 ноября, покажут суперфинал, в который прошли трое участников, включая украинского актера Артура Логя. По случаю окончания проекта Логай показал, как начинался его путь к танцам. Он был в числе любимчиков у режиссеров и хореографов, даже несмотря на падение во время кастинга.

Этот момент он опубликовал в Instagram-сториз.

Когда актер растянулся на паркете, то сразу подумал о том, что это "жирная точка" в кастинге.

Скриншот с Instagram

Продюсер шоу Елена Коляденко рассказала о Логае. Он был у всех в тройке лидеров.

"Еще один секрет… У нас был внутренний закрытый чат, где после кастинга звезд режиссеры и хореографы выставляли свои баллы участникам. Так вот по сумме баллов Артур Логай был среди тройки лидеров мальчиков и тройки финалистов. Мы поверили в него сразу, еще летом", - заявила Коляденко.

Она также показала видео момента репетиции. На нем Логай вместе со своей партнершей Анной Карелиной готовятся к третьему эфиру шоу.

Напомним, букмекеры определили, у кого сегодня больше всего шансов на победу в суперфинале "Танцев со звездами".

Мы также писали о том, что Санта Димопулус вернулась на "Танцы со звездами" и устроила страстный вальс с Дмитрием Дикусаром и Ольгой Харлан.

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Танцы со звездами