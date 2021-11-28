Думал, что на проект не возьмут: звезда "Танцев со звездами" Логай показал неприятный момент

Когда актер растянулся на паркете, то сразу подумал о том, что это "жирная точка" в кастинге.

Скриншот с Instagram

Продюсер шоу Елена Коляденко рассказала о Логае. Он был у всех в тройке лидеров.

"Еще один секрет… У нас был внутренний закрытый чат, где после кастинга звезд режиссеры и хореографы выставляли свои баллы участникам. Так вот по сумме баллов Артур Логай был среди тройки лидеров мальчиков и тройки финалистов. Мы поверили в него сразу, еще летом", - заявила Коляденко.

Она также показала видео момента репетиции. На нем Логай вместе со своей партнершей Анной Карелиной готовятся к третьему эфиру шоу.