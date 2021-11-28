Суперфинал Танцев со звездами 2021: названо имя главного претедента на победу

Танцы со звездами 2021 в последнее воскресенье ноября покажут суперфинал грандиозного шоу, где за кубок победителя будут бороться три пары: Артур Логай с Анной Карелиной, Ольга Харлан с Дмитрием Дикусаром, а также Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук.

Что известно о фаворитах суперфинала шоу - читайте ниже в материале Styler .

Так, согласно прогнозу одного из букмекерских сайтов, больше всего шансов на победу у олимпийской чемпионки, фехтовальщицы Ольга Харлан.

Рейтинг звезд выглядит так:

спортменка Ольга Харлан 2.20

актер Константин Войтенко 3.00

актер Артур Логай 3.00

Фото: Артур Логай и Анна Карелина (instagram.com/tanci1plus1)

Фото: Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар (instagram.com/tanci1plus1)

Фото: Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. (instagram.com/tanci1plus1)

Кто участвовал в проекте, но вылетел

5 сентября 2021 года на экраны вышел первый выпуск нового сезона, который собрал четырнадцать звезд и их партнеров-хореографов.

В последнем полуфинальном выпуске судьи приняли решение оставить в полуфинале три пары, а в четвертьфинальном эфире вылетели фавориты шоу Дмитрий Каднай и Алина Ли.

Еще раньше проект покинула Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, и ее партнер Юрий Мешков. До этого вылетел скандальный артист Николай Бочаров (MELOVIN) с Лизой Русиной.

Также в шоу принимали участие, но покинули его: артисты Евгения Власова, Джамала, Lida Lee, Фагот, актер-стриптизер Алексей Суровцев, каратист Станислав Горуна, а также юмористы Александра Машлятина, Иван Люленов и Анастасия Оруджева. Последняя - из-за разрыва связок.