Думав, що на проєкт не візьмуть: зірка "Танців з зірками" Логай показав неприємний момент

Коли актор розтягнувся на паркеті, то відразу подумав про те, що це "жирна крапка" в кастингу.

Скріншот з Instagram

Продюсер шоу Олена Коляденко розповіла про Логая. Він був у всіх в трійці лідерів.

"Ще один секрет... у нас був внутрішній закритий чат, де після кастингу зірок режисери і хореографи виставляли свої бали учасникам. Так от за сумою балів Артур Логай був серед трійки лідерів хлопчиків і трійки фіналістів. Ми повірили в нього відразу, ще влітку", - заявила Коляденко.

Вона також показала відео моменту репетиції. На ньому Логай разом зі своєю партнеркою Анною Кареліною готуються до третього ефіру шоу.