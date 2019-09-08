Думал, будут избивать: Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО

Бывший 21-летний политзаключенный Павел Гриб, который сообщил, что перед обменом удерживаемых в РФ украинцев заставляли писать прошение о помиловании, также рассказал об условиях проживания в российских СИЗО, передает УНИАН.

По словам Гриба, он знал, что обмен пленными между Киевом и Москвой обязательно произойдет. "Два года и две недели ждал обмена. Я уже готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО № 2", - рассказал Гриб.

Молодой человек находился в одиночной камере, где из развлечений было только радио. Иногда заносили книги. Там парень начал рисовать рисунки от нечего делать. Сказал, что хотел подарить их друзьям по возвращению на Родину.

Через три недели пленника разбудили посреди ночи и сказали собирать вещи. Тогда парень испугался, подумал, что его будут избивать, однако оказалось вовсе не так.

Павел Гриб (фото: facebook.com/irina.romaliyskaya)

"Слышу в другом крыле люди перекрикиваются "Слава Украине". Открываются двери. Идут в форме, затем в черном с флагом ФСБ. Кто-то из них шутит: "О, зоной пахнет". Думаю: "Сейчас будет "Мероприятие" (избиение заключенных). Потом понял, что идут за нами. Нас было 35, их более сорока. Ждали, ждали, ждали. Повели в автобус там уже был Сенцов. Я зашел, крикнул: "Слава Украине", все ответили. Конвоям было безразлично. Ехали в аэропорт мимо Кремль. Затем самолет", - поделился Гриб.

Напомним, что в России предложили Киеву заключить соглашение о правовом положении граждан.

Ранее Москалькова заявляла, что взаимное возвращение граждан Украины и Российской Федерации состоялось. Также российский омбудсмен подтвердила, что обмен удерживаемыми состоялся по формуле "35 на 35".

Как писало РБК-Украина, 7 сентября в рамках крупного обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой.