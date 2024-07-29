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Ніякого хепі-енду. 5 фільмів з несподіваним фіналом та цікавим "післясмаком"

Понеділок 29 липня 2024 19:46
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Ніякого хепі-енду. 5 фільмів з несподіваним фіналом та цікавим "післясмаком" Фільми з цікавим сюжетом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не всі фільми закінчуються хепі-ендом. Є чимало цікавих кінострічок, кінець яких або залишається відкритим, або ж взагалі сумний, хоча й оригінальний.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 фільмів з несподіваним фіналом, які варто подивитися.

"Жінка в чорному"

Готичний фільм жахів розповість про адвоката, який подорожує та дізнається про існування привида жінки. Чоловіка затягує у містичні події. Відкритий фінал вразив багатьох глядачів, деякі і досі не можуть визначитися з тим, що ж відбулося наприкінці фільму.

"Великий Гетсбі"

Цікава стрічка з Леонардо Ді Капріо залишить після себе неймовірний післясмак. Драматична історія, чудова гра акторів та ефектні декорації - "картинка" дійсно захоплює. Але фінал стрічки не потішить тих, хто любить хепі-енди, хоча "Великий Гетсбі" точно вартий уваги.

"До зустрічі з тобою"

Драма з Емілією Кларк спочатку змусить вас щиро радіти, адже романтичні події почнуть розвиватися дуже швидко. Втім, кінець фільму може викликати сльози. І ця стрічка точно про те, що в реальному житті не буде "як у казці".

"Краса по-американськи"

Драма про 42-річного чоловіка, який раптово розуміє, що його життя стало нудним та більше не приносить щастя. І коли він вирішує усі змінити, постає нова проблема.

"Загублена"

Цей фільм триматиме вас у напрузі, але не "відпустить" навіть після фіналу. Історія про жінку, яка раптово зникає, а її чоловіка звинувачують у її вбивстві, дуже цікава, але сумна. І такий післясмак залишиться навіть після фінальної сцени.

До слова, раніше стало відомо, яким був у молодості зірка "Хлопаків" та "Ходячих мерців".

Окрім цього, ми зібрали 7 видовищних та моторошних фільмів про кінець світу, які варто побачити хоча б раз у житті.

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