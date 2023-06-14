На дух не переносять: які 7 чоловічих якостей жінки терпіти не можуть

Ідеальних людей немає і майже кожна людина має якості чи риси характеру, які викликають в інших людей роздратування. Але є чоловіча поведінка, яку жінки особливо терпіти не можуть.

Які саме чоловічі якості виводять із себе будь-яку жінку – читайте у матеріалі нижче.

Напускна байдужість

Жінки вважають, що якщо чоловік не ставить запитання і нічим не цікавиться, то він не проявляє інтерес до своєї супутниці. При цьому жінці буде приємно, якщо чоловік намагатиметься дізнатися щось про свою кохану, цікавитиметься тим, що її хвилює.

Найцікавіше в тому, що чоловікам зазвичай цікаво, але вони не ставлять запитання і чекають, що жінка сама розповість усе, що вважатиме за потрібне.

Безглузді бесіди

Щирий інтерес до життя партнера – основа добрих стосунків. Але часом щоденне спілкування зводиться до безглуздої розмови "ні про що". Або ж чоловік не вважає за потрібне пояснювати щось чи спілкуватися на серйозні теми.

Відсутність почуття гумору

Безглузді жарти, невдалі спроби сказати щось веселе і навіть постійні підколки – все це жінка сприймає від партнера з певною поблажливістю.

І їй точно хотілося б не перебувати в напрузі та очікуванні чергового дурного жарту. Жінки люблять у чоловіках щире почуття гумору.

Зоровий контакт

У процесі спілкування важливо тримати зоровий контакт друг з одним. І багато чоловіків цього уникають. Якщо він уникає дивитися в очі жінці, це виглядає, ніби він хоче щось приховати або обманює.

Особиста гігієна

Чоловікам подобається, коли жінка доглянута, у неї гарне волосся, нігті, гладка шкіра, підібраний одяг за стилем. Так ось, жінкам теж подобається, коли чоловік має гарний вигляд – після душа, поголений і в чистій сорочці.

Прихованість

Небажання познайомити жінку зі своїми друзями, дуже туманні відповіді на питання про роботу чи про те, як пройшов день – такі речі сприймаються як сигнал, що чоловік намагається щось приховати.

Небажання показувати почуття

Жінки дратуються, коли чоловік стримує свої почуття та емоції там, де це дійсно необхідно. Тим більше, що це виглядає безглуздо та насторожує.