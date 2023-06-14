На дух не переносят: какие 7 мужских качеств женщины терпеть не могут

Идеальных людей не существует и почти у каждого человека есть качества или черты характера, которые вызывают у других людей раздражение. Но существуют мужское поведение, которое женщины особенно терпеть не могут.

Какие именно мужские качества выводят из себя любую женщину - читайте в материале ниже.

Напускное безразличие

Женщины считают, что если мужчина не задает вопросы и ничем е интересуется, то он не проявляет интерес к своей спутнице. При этом женщине будет приятно, если мужчина будет стараться узнать что-то о своей любимой, будет интересоваться тем, что ее волнует.

Самое забавно в том, что мужчинам обычно интересно, но они не задают вопросы и ждут, что женщина сама расскажет все, что посчитает нужным.

Бессмысленные беседы

Искренний интерес к жизни партнера - основа хороших отношений. Но порой ежедневное общение сводится к бессмысленной беседе "ни о чем". Или же мужчина не считает нужным объяснять что-то или общаться на серьезные темы.

Отсутствие чувства юмора

Нелепые шутки, неудачные попытки сказать что-то веселое и даже постоянные подколки - все это женщина воспринимает от партнера с некоторым снисхождением.

И ей точно хотелось бы не находиться в напряжении и ожидании очередной глупой шутки. Женщины любят в мужчинах искреннее чувство юмора.

Зрительный контакт

В процессе общения важно держать зрительный контакт друг с другом. И многие мужчины этого избегают. Если он избегает смотреть в глаза женщине, то это выглядит, как будто он хочет что-то скрыть или обманывает.

Личная гигиена

Мужчинам нравится, когда женщина ухожена, у нее красивые волосы, ногти, гладкая кожа, подобрана одежда по стилю. Так вот, женщинам тоже нравится, когда мужчина выглядит хорошо - после душа, выбрит и в чистой рубашке.

Скрытность

Нежелание познакомить женщину со своими друзьями, очень туманные ответы на вопросы о работе или о том, как прошел день - такие вещи воспринимаются как сигнал, что мужчина пытается что-то скрыть.

Нежелание показывать чувства

Женщины раздражаются, когда мужчина сдерживает свои чувства и эмоции там, где это действительно необходимо. Тем более, что это выглядит бессмысленно и настораживает.