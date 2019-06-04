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Дуэт с Лазаревым? Ани Лорак порадовала поклонников известием


Ани Лорак сообщила приятную новость

Ани Лорак порадовала поклонников свежим фото, а также необычным посланием, которое исполнительница оставила под снимком. Соответствующую публикацию артистка опубликовала в социальной сети Instagram. 

"Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?", - лаконично отметила Лорак. Таким образом певица намекнула, что ее поклонников скоро ждет сюрприз - новый клип.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Подписчики исполнительницы были приятно шокированы известием. Некоторые предположили, что на этот раз певица споет в дуэте с Лазаревым:

  • Всегда ждем. Я уже в предвкушении!
  • Очень приятная новость!
  • Дуэт с Лазаревым?
  • У Вас всегда получается нас удивлять!
  • Скорее бы услышать...

Скрин: (instagram.com/anilorak)

Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

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