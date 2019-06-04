Дуэт с Лазаревым? Ани Лорак порадовала поклонников известием

Ани Лорак порадовала поклонников свежим фото, а также необычным посланием, которое исполнительница оставила под снимком. Соответствующую публикацию артистка опубликовала в социальной сети Instagram.

"Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?", - лаконично отметила Лорак. Таким образом певица намекнула, что ее поклонников скоро ждет сюрприз - новый клип.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Подписчики исполнительницы были приятно шокированы известием. Некоторые предположили, что на этот раз певица споет в дуэте с Лазаревым:

Всегда ждем. Я уже в предвкушении!

Очень приятная новость!

Дуэт с Лазаревым?

У Вас всегда получается нас удивлять!

Скорее бы услышать...

Скрин: (instagram.com/anilorak)

Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.