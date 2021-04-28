Убрали российский флаг: в Польше судьи унизили чемпионку мира из РФ

В Польше на матче за мировую корону по шашкам-100 произошел большой скандал. Дело в том, что организатор матча Яцек Павлицки прямо во время игры между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской убрал со стола флаг России и табличку с изображением российского триколора.

Игра между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской (видео: YouTube)

Стоит отметить, что Павлицки сделал это не просто так. Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил, что спортсменам из России на два года запрещается выступать под флагом страны из-за больших нарушений антидопингового законодательства. Также в их честь запрещено включать гимн РФ.

Российская сторона выразила сильное возмущение касательно данного инцидента.

Тансыккужина является действующей чемпионкой мира. На ее счету шесть побед на мировом первенстве. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка. Пока что ведет польская спортсменка.