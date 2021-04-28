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Убрали российский флаг: в Польше судьи унизили чемпионку мира из РФ

Новина українською → Польша, Среда 28 апреля 2021 19:34
Убрали российский флаг: в Польше судьи унизили чемпионку мира из РФ Коллаж РБК-Украина: в Польше на турнире по шашкам убрали российский флаг
Автор: Styler

В Польше на матче за мировую корону по шашкам-100 произошел большой скандал. Дело в том, что организатор матча Яцек Павлицки прямо во время игры между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской убрал со стола флаг России и табличку с изображением российского триколора.

Видео этого момента появилось в YouTube.

Игра между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской (видео: YouTube)

Стоит отметить, что Павлицки сделал это не просто так. Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил, что спортсменам из России на два года запрещается выступать под флагом страны из-за больших нарушений антидопингового законодательства. Также в их честь запрещено включать гимн РФ.

Российская сторона выразила сильное возмущение касательно данного инцидента.

Тансыккужина является действующей чемпионкой мира. На ее счету шесть побед на мировом первенстве. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка. Пока что ведет польская спортсменка.

Напомним, в ООН разнесли Россию за этноцид коренных народов. Из-за внутренней политики РФ некоторые коренные народы на территории этого государства оказались на грани исчезновения.

Мы также писали о том, что Google назвал борщ российским блюдом. После этого разгорелся скандал.

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