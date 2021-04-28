Убрали российский флаг: в Польше судьи унизили чемпионку мира из РФ
В Польше на матче за мировую корону по шашкам-100 произошел большой скандал. Дело в том, что организатор матча Яцек Павлицки прямо во время игры между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской убрал со стола флаг России и табличку с изображением российского триколора.
Видео этого момента появилось в YouTube.
Игра между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской (видео: YouTube)
Стоит отметить, что Павлицки сделал это не просто так. Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил, что спортсменам из России на два года запрещается выступать под флагом страны из-за больших нарушений антидопингового законодательства. Также в их честь запрещено включать гимн РФ.
Российская сторона выразила сильное возмущение касательно данного инцидента.
Тансыккужина является действующей чемпионкой мира. На ее счету шесть побед на мировом первенстве. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка. Пока что ведет польская спортсменка.
Напомним, в ООН разнесли Россию за этноцид коренных народов. Из-за внутренней политики РФ некоторые коренные народы на территории этого государства оказались на грани исчезновения.
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