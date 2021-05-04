Вирізав з інтерв'ю слова про Голодомор і НКВД: Дудь виправдався за скандал
Відомий український блогер Івангай (EeOneGuy) дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, яке вийшло в березні. Днями він звинуватив Дудя в цензурі, заявивши, що той вирізав важливі для нього моменти, які були пов'язані з війною з РФ, голодомором і НКВС.
Тепер Юрій Дудь прокоментував цей скандал у своєму Telegram-каналі.
За словами, російського журналіста, у своїх інтерв'ю вони викидають всі нецікаві моменти, щоб вкластися в хронометраж, оскільки буває, що запис інтерв'ю йде 4-10 годин.
"Як правило, на монтажі викидається все нецікаве, Іноді - те, що могло б бути цікавим, але висловлено настільки незв'язно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати. Такий монтаж нам здається повагою і щодо глядача, і стосовно героя", - йдеться в повідомленні.
При цьому Дудь також опублікував ту частину інтерв'ю, яка була вирізана з підсумкового відео на YouTube.
"Якщо цього разу наша тактовність стосовно героя виявилася надмірною, ось, будь ласка. 12-хвилинний шматок відео без монтажних склеювань", - додав журналіст.
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