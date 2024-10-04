Дублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025: з чим її носити

Коротка дублянка - мастхев на холодну осінь та теплу зиму. Серед найактуальніших моделей: авіатори з хутряним оздобленням, укорочені дублянки до талії, пухнасті варіанти зі шкіряним оздобленням та багато інших.

Варіант дублянки (фото: instagram.com/alexachung)

На піку популярності - дублянки-авіатори. Цей фасон куртки в трендах вже не один сезон, адже дозволяє поєднувати речі різних фасонів та стилів.

Характерними для такої куртки залишаються об'ємні рукави, хутряний комір і лаконічні вставки внизу у вигляді тонких ремінців.

Такі дублянки можна носити і восени (фото: instagram.com/valeria__yurchenko)

З чим же стилізувати такий верхній одяг? Коротку дублянку-авіатор можна носити з популярними цього року брюками карго з безліччю накладних кишень. Доповніть лук білим лонгслівом, мініатюрною сумкою та коричневими уггами.

Стильна дублянка на осінь (фото: instagram.com/claire_most)

Ще один варіант - total black look. Для стильного образу нам знадобиться гольф-водолазка, коротка спідниця, капронові колготи з високою щільністю та високі чоботи з ультрапопулярним підбором kitten heel. Підкреслити лінію талії можна тонким ременем, а зверху накинути чорну дублянку з контрастним внутрішнім оздобленням. Доповнить лук незвична сумка круглої форми.

Образ на осінь чи зиму (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Для повсякденних луків пригляньте коричневу дублянку-авіатор, яка ідеально поєднується із класичними синіми джинсами. Піддівайте під неї светр або водолазку, а доповнять образ ботильйони на підборах у тон до верхнього одягу.

Стильний образ із дублянкою (фото: instagram.com/leasy_inparis)