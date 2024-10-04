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Дубленка-авиатор - самая трендовая вещь на осень и зиму 2024-2025: с чем ее носить

Модные образы с дубленкой-авиатором (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В преддверии первых осенних холодов многие модницы решили пересмотреть свой гардероб и дополнить трендовыми новинками. И если у вас уже есть самая модная куртка в стиле кантри, советуем также присмотреть дубленку-авиатор.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать подробнее о ней, а также с какими вещами и обувью ее можно сочетать в этом сезоне.

Короткая дубленка - мастхев на холодную осень и теплую зиму. Среди самых актуальных моделей: авиаторы с меховой отделкой, укороченные дубленки до талии, пушистые варианты с кожаной отделкой и многие другие.

Вариант дубленки (фото: instagram.com/alexachung)

На пике популярности - дубленки-авиаторы. Этот фасон куртки в трендах уже не один сезон, ведь позволяет сочетать вещи разных фасонов и стилей.

Характерными для такой куртки остаются объемные рукава, меховой воротник, а также лаконичные вставки внизу в виде тонких ремешков.

Такие дубленки можно носить и осенью (фото: instagram.com/valeria__yurchenko)

С чем же стилизовать такую верхнюю одежду? Короткую дубленку-авиатор можно носить с популярными в этом году брюками карго с множеством накладных карманов. Дополните лук белым лонгсливом, миниатюрной сумкой и коричневыми уггами.

Стильная дубленка на осень (фото: instagram.com/claire_most)

Еще один вариант - total black look. Для стильного образа нам понадобится гольф-водолазка, короткая юбка, капроновые колготы с высокой плотностью и высокие сапоги с ультрапопулярным каблуком kitten heel. Подчеркнуть линию талии можно тонким ремнем, а сверху накинуть черную дубленку с контрастной внутренней отделкой. Дополнит лук необычная сумка круглой формы.

Образ на осень или зиму (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Для повседневных луков присмотрите коричневую дубленку-авиатор, которая идеально сочетается с классическими синими джинсами. Поддевайте под нее свитер или водолазку, а дополнят лук ботильоны на каблуках в тон к верхней одежде.

Стильный образ с дубленкой (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Ранее мы рассказали, как выглядят самые модные джинсы 2024 года.

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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: VАLERIA, Alexa Chung, Claire Most, Julie.

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