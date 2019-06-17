ДТП в Ужгороде с мажоркой на Porsche: новые шокирующие детали

В Ужгороде произошло жуткое ДТП с участием автомобиля Porshe Cayenne, за рулем которого находилась 21-летняя Яна Костраба. Девушка мало того, что ездила без прав, так и выяснилось, что машина ей не принадлежит, сообщает издание "Закарпатье онлайн".

Автомобиль Porshe Cayenne принадлежит бывшему сотруднику милиции Василию Корсаку. На данный момент он зарабатывает на отправке украинцев за границу и открытии рабочих виз. Местные жители подтвердили, что Корсака часто видели за рулем данного автомобиля. Также он прибыл на место аварии почти сразу, после того как произошло ДТП.

Василий Корсак (zakarpattya.net.ua)

После того как имя Василия Корсака появилось в СМИ, 32-летний мужчина закрыл в социальных сетях доступ к своим страницам. А в полиции подтвердили, что Корсак в 2015 году был уволен из правоохранительных органов и на данный момент отношения к полиции не имеет.

Кем он приходится Яне Кострабе – на данный момент неизвестно, но по словам местных жителей, они могут быть парой, так как после аварии Яна заявила сотрудникам патрульной полиции, что "ее парень все решит".

Яне Кострабе объявлено о подозрении и она доставлена в изолятор временного содержания.

Яна Костраба (zakarpattya.net.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 21-летняя Яна Костраба совершила ДТП в Ужгороде. Она вылетела на встречную полосу и протаранила Ford Focus, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

ДТП в Ужгороде (YouTube/Закарпаття онлайн)

Водитель Ford Focus Александр Костюк оказался в больнице, его состояние тяжелое и как сообщила его супруга, он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.

ДТП в Ужгороде (YouTube/Закарпаття онлайн)

Виновница аварии, Яна Костраба, а также ее подруга, которая находилась на пассажирском сидении, тоже оказались в больнице с травмами разной тяжести.

Также мы рассказывали о том, что в страшном ДТП погибла легендарная украинская тренер.