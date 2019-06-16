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В страшной ДТП погибла легендарная украинская тренер

STYLERПроисшествия    16.06.2019 - 11:45
В страшной ДТП погибла легендарная украинская тренер
Любовь Рассихина погибла в ДТП – биография гимнастки и подробности аварии (иллюстративное фото: pixabay.com)

Любовь Рассихина была супругой легендарного украинского футболиста Бориса Рассихина

Любовь Рассихина, судья международной категории, погибла в ДТП возле Привокзального рынка на ул. Городоцкой во Львове. Автомобиль совершил наезд на женщину, когда та шла на поезд. Трагическое происшествие произошло вечером 15 июня. Об этом сообщает местное издательство "Форпост".

Родственники погибшей сообщили, что Любовь Рассихина должна была сесть на поезд, чтобы приехать к своей дочери в Венгрию. После ДТП смерть женщины наступила моментально. Ей было 77 лет, однако не теряла свою активность и спортивный характер.

Любовь Рассихина - жена легенды львовских "Карпат" Бориса Рассихина, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Олимп-Л", ранее СКА-8, МС СССР, судья международной категории.

Крыжановский Добрыня Афанасьевич, бывший президент федерации гимнастики Львовщины, вместе со всем спортивным сообществом выражает глубокое сочувствие семье.

В страшной ДТП погибла легендарная украинская тренер

Любовь Рассихина (слева) погибла в ДТП – биография гимнастки и подробности аварии (фото: fortpost.lviv.ua)

Напомним, что ранее сын легендарного российского спортсмена зарезал свою мать. Трагедия произошла в доме спортсмена в поселке Новая Романовка (Всеволожский район Ленинградской области). Сын хоккеиста расправился с матерью, 45-летней Ириной, в присутствии своего брата, 15-летнего Арсения. 

Также мы писали, что звезда "Секса в большом городе" умерла по дороге в больницу. Затрудненное дыхание сильно беспокоило актрису в последние часы ее жизни, потому она обратилась к врачам. Помочь звезде так и не успели. О причинах смерти в деталях пока не сообщается.

К слову, недавно в киевской поликлинике в очереди к врачу умерла женщина, к которой отказалась ехать скорая, а медики не согласились принять вызов на дом. 

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