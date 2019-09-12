ДТП с тещей Притулы: в деле заметили скандальные подробности

В ДТП, которое произошло в Киеве по вине Лилии Сопельник, тещи шоумена Сергея Притулы и миллионера, нардепа предыдущих созывов Виталия Хомутынника, выяснились неожиданные подробности. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Юрий Сухов.

Напомним, авария случилась 22 августа. Внедорожник, за рулем которого была 59-летняя Лилия Сопельник, резко сдал назад в дворе дома на Днепровской Набережной. Авто сбило и переехало маму с девятилетним ребенком - Анжелу Печенежскую и ее сына Ростислава. Водитель якобы перепутала педали - потерпевших буквально доставали из-под авто.

Юрий Сухов утверждает, что семья Сопельник, которую отпустили под ночной домашний арест, якобы обвинила потерпевших в отказе принимать предложение материальной помощи на лечение. Кроме того, по словам юриста, первое такое предложение поступило лишь спустя пять дней после ДТП.

ДТП с тещей Сергея Притулы (фото: facebook.com)

"Родственники гражданки Сопельник, подозреваемой в резонансном ДТП, обвинят пострадавших, одна из которых находилась почти две недели в критическом состоянии, в отказе, в течение двух недель, рассматривать предложение о материальной помощи в лечении", - отметил Сухов.

Кроме того, потерпевших якобы обвинили в том, что они поздно открыли счет для сбора средств. Также пострадавшие в аварии якобы не должны "получать средства на лечение от других людей, кроме гражданки Сопельник и ее родственников".

Юрист отметил, что согласно закону, потерпевший не обязан принимать материальную помощь со стороны подозреваемых. И решение об этом он не должен принимать сразу, а когда посчитает это нужным.

ДТП с тещей Сергея Притулы (фото: facebook.com)

К слову, шоумен Сергей Притула на своей странице в соцсетях прокомментировал ситуацию с ДТП, виновницей которого оказалась мама его супруги.