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ДТП в Харькове: скандальные подробности аварии попали на видео

STYLERПроисшествия    23.06.2019 - 16:27
ДТП в Харькове: скандальные подробности аварии попали на видео
ДТП в Харькове возле горсовета – авария попала на видео и вызвала шок в сети (коллаж РБК-Украина)

Авария попала на камеры видеонаблюдения и вызвала шок в сети

В Харькове автомобиль врезался в здание горсовета. Авария произошла рано утром, но видео с камер наблюдения были изъяты немного позже. На них заметна реакция прохожих, которая сильно возмутила пользователей сети. Пользователи прокомментировали инцидент в сообществе "Харьков в теме" в Instagram со ссылкой на видео Triolan.net.

Как сообщается, были предоставлены видеозаписи с камер наблюдения, на которых виден момент аварии на пл. Конституции в Харькове. Водитель иномарки Toyota не справился с управлением и врезался в центральный вход здания Городского совета. В результате инцидента пострадал один человек - 30-летний водитель автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в больницу города. Пассажиров на момент ДТП в автомобиле не было.

Никто из очевидцев случившегося даже не пытался помочь водителю, более того, прохожие даже не ускорили шаг, заметив аварию.

ДТП в Харькове возле горсовета – авария попала на видео и вызвала шок в сети (видео: youtube.com/Triolan)

Пользователи возмутились равнодушием прохожих. Некоторые вспомнили инцидент, который произошел более чем 1,5 года назад в 500 метрах от Горсовета – ДТП с Аленой Зайцевой:

  • Как в горсовет кто-то врезался - сразу 5 видео с траекторией и моментом столкновения... а по Зайцевой почему-то камеры не снимали... прям мистика. Уроды!
  • Самое интересное людям пох*й… Они идут дальше по своим делам, даже помочь не хотят, мало ли, у него там куска головы нет.
  • Может ему плохо стало?
  • А люди просто мимо идут. Ужас!
  • Он и не тормозил. Явно плохо стало.
  • Людям просто пох*й, вот и все. Они думают только о себе.

Некоторые стали шутить по поводу ДТП:

  • GTA Kharkov edition.
  • Хотел сказать Гене спасибо за туалет за 6 лямов.
  • Краш тест Тойоты, реклама)

ДТП в Харькове: скандальные подробности аварии попали на видео

ДТП в Харькове: скандальные подробности аварии попали на видео

ДТП в Харькове: скандальные подробности аварии попали на видео

 

ДТП в Харькове возле горсовета – авария попала на видео и вызвала шок в сети (скриншоты: instagram.com/kharkov_vteme)

Напомним, что ранее в Киеве машина сбила велосипедистку на переходе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии автобус упал в ущелье, погибли более 40 человек.

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