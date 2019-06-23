ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове автомобиль въехал в здание горсовета

Новости » Происшествия    23.06.2019 - 13:06
В Харькове автомобиль въехал в здание горсовета
Фото: на месте ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Водитель автомобиля был госпитализирован

В Харькове утром воскресенья, 23 июня, автомобиль Toyota врезался в здание городского совета на площади Конституции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Как сообщается, в воскресенье около 07:50 полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на площади Конституции в Харькове. В сообщении говорилось, что автомобиль Toyota въехал в здание Харьковского горсовета.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал один человек - 30-летний водитель автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в больницу города. Пассажиров на момент ДТП в автомобиле не было.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в результате в Херсонской области в ДТП погибли 3 человека. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в канал. Среди погибших - два ребенка 2002 и 2014 года рождения.

РБК-Украина писало, что в субботу, 15 июня, около 08:30 в Голосеевском районе Киева на Демеевской площади в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека. Водитель автомобиля "Шевроле" совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шкода".

Добавим, в Польше в ДТП погибли трое украинцев. Отмечается, что по неизвестным причинам водитель Opel Astra не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В Индии автобус упал в ущелье, погибли более 40 человек Кабмин просит проверить законность переименования проспекта в Харькове
Новости Украины ДТПХарьковКиевский городской совет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь