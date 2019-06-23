ДТП у Харкові: скандальні подробиці аварії потрапили на відео

ДТП у Харкові біля міськради – аварія потрапила на відео і викликала шок в мережі (колаж РБК-Україна)

Аварія потрапила на камери відеоспостереження і викликала шок в мережі

У Харкові автомобіль врізався в будівлю міськради. Аварія сталася рано вранці, але відео з камер спостереження були вилучені трохи пізніше. На них помітна реакція перехожих, яка сильно обурила користувачів мережі. Користувачі прокоментували інцидент у співтоваристві "Харків в темі" в Instagram з посиланням на відео Triolan.net.

Як повідомляється, були надані відеозаписи з камер спостереження, на яких видно момент аварії на площі Конституції в Харкові. Водій іномарки Toyota не впорався з керуванням і врізався в центральний вхід будівлі Міської ради. В результаті інциденту постраждала одна людина - 30-річний водій автомобіля. Потерпілого госпіталізували в лікарню міста. Пасажирів на момент ДТП в автомобілі не було.

Ніхто з очевидців події навіть не намагався допомогти водієві, більш того, перехожі навіть не прискорили крок, помітивши аварію.

ДТП у Харкові біля міськради – аварія потрапила на відео і викликала шок в мережі (відео: youtube.com/Triolan)

Користувачі обурені байдужістю перехожих. Деякі згадали інцидент, який стався більше ніж 1,5 року тому в 500 метрах від Міськради – ДТП з Оленою Зайцевою:

Як у міськраду хтось врізався - відразу 5 відео з траєкторією і моментом зіткнення... а Зайцеву чомусь камери не знімали... прям містика. Виродки!

Найцікавіше, що людям пох*й... Вони йдуть далі по своїх справах, навіть допомогти не хочуть, мождиво у нього там шматка голови немає.

Може йому погано стало?

А люди просто йдуть повз. Жах!

Він і не гальмував. Явно погано стало.

Людям просто пох*й, от і все. Вони думають тільки про себе.

Деякі стали жартувати з приводу ДТП:

GTA Kharkov edition.

Хотів сказати Гені дякую за туалет за 6 лямів.

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ДТП у Харкові біля міськради – аварія потрапила на відео і викликала шок в мережі (скріншоти: instagram.com/kharkov_vteme)

Нагадаємо, що раніше у Києві машина збила велосипедистку на переході.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії автобус впав в ущелину, загинули понад 40 осіб.