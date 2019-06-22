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В Киеве машина сбила велосипедистку на переходе: фото с места события

STYLERЖизнь    22.06.2019 - 13:51
В Киеве машина сбила велосипедистку на переходе: фото с места события
Машина сбила велосипедистку в Киеве на переходе (иллюстративное фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Водитель не заметил женщину на велосипеде и сбил ее на переходе

Машина сбила велосипедистку в Киеве на пешеходном переходе вечером 21 июня. ДТП произошло на проспекте Бажана. Женщина со своей дочерью ехала по пешеходному переходу, но девочке повезло - она проехала, а вот женщину водитель белой Audi не заметил. Об этом сообщает Информатор.

В результате удара женщина осталась при сознании. Инцидент произошел в около 21:40. После аварии, к женщине на помощь прибежали прохожие. Через 5 минут на помощь приехала полиция. Карета скорой помощи была на месте события в течение получаса.

 

Машина сбила велосипедистку в Киеве на переходе (фото: kiev.informator.ua)

Предварительно пострадавшей наложили шейный корсет. О ее состоянии пока ничего не известно, но на момент госпитализации она была в сознании.

Машина сбила велосипедистку в Киеве на переходе (видео: YouTube/informator.ua)

По словам водителя авто, на переходе он увидел только молодую девушку на велосипеде, поэтому пропустил ее, а женщину на велосипеде он не увидел, поскольку она ехала без каких-либо проблесковых сигналов.

Машина сбила велосипедистку в Киеве на переходе (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Полицейским придется выяснить, кто виноват в этом ДТП. Стоит отметить, что по правилам дорожного движения, велосипедисты должны не ехать по пешеходному переходу, а идти пешком и вести велосипед.

Напомним, что журналист задержал водителя, сбившего девушек на переходе в Киеве.

Ранее сообщалось о том, что украинец рассказал, как спасал людей в масштабном ДТП в Польше.

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