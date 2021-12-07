ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТП в Харькове: появились результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского

Новина українською →
Харьков, Вторник 07 декабря 2021 18:43
ДТП в Харькове: появились результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского Коллаж РБК-Украина: появились результаты психиатрической экспертизы виновника ДТП в Харькове Николая Харьковского
Автор: Роман Мирончук

Стали известны результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского, который на Infiniti совершил смертельное ДТП. Его признали вменяемым.

Об этом рассказал адвокат потерпевших Игорь Черняк на своей странице в Facebook.

"Психиатрическая экспертиза доказала, что Николай Харьковский осознавал свои действия и мог ими управлять, когда совершал ДТП на проспекте Гагарина. Говоря проще - признала его вменяемым", - написал Черняк.

Он подчеркнул, что это означает, что теперь суд сможет привлечь подростка к уголовной ответственности.

ДТП в Харькове: появились результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского

Скриншот с Facebook

ДТП в Харькове

Смертельная авария случилась 26 октября 2021 года. 16-летний Николай Харьковский на Infiniti на большой скорости врезался в Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet скончался на месте.

Машина подростка влетела в рекламный щит и сбила светофор. По предварительным данным, Николай Харьковский проигнорировал красный сигнал светофора и влетел в Chevrolet со скоростью более 100 км/ч.

Вместе с ним в авто находилось еще три пассажира. При этом 16-летнюю Елизавету Дусик пришлось взять под охрану из-за угроз, которые начали ей поступать.

Напомним, суд оштрафовал Николая Харьковского за езду без прав и превышение скорости. Еще до смертельного ДТП он ездил на Dodge без прав. Патрульные его также останавливали за превышение скоростного режима.

Ранее из больницы выписали 20-летнего Михаила Баранова, который находился на заднем сиденье Infinity Николая Харьковского. При этом стало известно, что у него в больнице, где он находился три недели, останавливалось сердце.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Харьков
LITE
Смелое решение: стилист научила без проблем носить светлую обувь зимой
Смелое решение: стилист научила без проблем носить светлую обувь зимой