ДТП в Харькове: появились результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского
Стали известны результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского, который на Infiniti совершил смертельное ДТП. Его признали вменяемым.
Об этом рассказал адвокат потерпевших Игорь Черняк на своей странице в Facebook.
"Психиатрическая экспертиза доказала, что Николай Харьковский осознавал свои действия и мог ими управлять, когда совершал ДТП на проспекте Гагарина. Говоря проще - признала его вменяемым", - написал Черняк.
Он подчеркнул, что это означает, что теперь суд сможет привлечь подростка к уголовной ответственности.
Скриншот с Facebook
ДТП в Харькове
Смертельная авария случилась 26 октября 2021 года. 16-летний Николай Харьковский на Infiniti на большой скорости врезался в Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet скончался на месте.
Машина подростка влетела в рекламный щит и сбила светофор. По предварительным данным, Николай Харьковский проигнорировал красный сигнал светофора и влетел в Chevrolet со скоростью более 100 км/ч.
Вместе с ним в авто находилось еще три пассажира. При этом 16-летнюю Елизавету Дусик пришлось взять под охрану из-за угроз, которые начали ей поступать.
Напомним, суд оштрафовал Николая Харьковского за езду без прав и превышение скорости. Еще до смертельного ДТП он ездил на Dodge без прав. Патрульные его также останавливали за превышение скоростного режима.
Ранее из больницы выписали 20-летнего Михаила Баранова, который находился на заднем сиденье Infinity Николая Харьковского. При этом стало известно, что у него в больнице, где он находился три недели, останавливалось сердце.