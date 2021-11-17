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"Останавливалось сердце": пострадавшего в ДТП с 16-летним Харьковским выписали из больницы

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Харьков, Среда 17 ноября 2021 21:32
"Останавливалось сердце": пострадавшего в ДТП с 16-летним Харьковским выписали из больницы Коллаж РБК-Украина: в Харькове из больницы выписали пострадавшего в ДТП с Николаем Харьковским
Автор: Роман Мирончук

Из больницы выписали 20-летнего Михаила Баранова, который находился на заднем сиденье Infinity 16 летнего виновника ДТП в Харькове Николая Харьковского.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom Kharkiv.

"Во время выписки мы узнали, что у него останавливалось сердце", - рассказала сестра пострадавшего Мария Кожокина.

Семья парня хочет провести дополнительное обследование. Мария также рассказала, что в данное время брат дома и чувствует себя уже лучше. Но ему нужна будет реабилитация.

Парень находился в больнице 21 день. По словам его сестры, к Михаилу и его другу приходили следователи, но парни ничего не помнят об этой аварии. Телефон Михаила исчез с места ДТП, и его до сих пор так и не нашли.

Девушка также зявила, что лечение ее брата в "неотложке" обошлось семье в более чем 7 тысяч долларов. Но деньги платились неофициально, поэтому Мария сомневается, что семья сможет отсудить компенсацию за лечение у виновника ДТП.

Ранее Мария рассказывала, что ее младший брат Михаил е его друг Валерий были малознакомы с 16-летним Николаем Харьковским. В тот роковой вечер подросток подъехал к ним на Infiniti, в котором на переднем сиденье находилась 16-летняя Лиза.

Харьковский начал кичится авто и рассказывал, что права и машину ему подарили родители. Он предложил покататься, и ребята согласились.

Николай сильно разогнался, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet Aveo, в котором 58-летний водитель погиб на месте. Михаил с другом и Лизой получили серьезные травмы.

Напомним, суд оштрафовал 16-летнего Николая Харьковского за езду без прав и превышение скорости. Выяснилось, что еще до смертельного ДТП полицейские останавливали подростка за нарушения правил дорожного движения.

Тогда он был за рулем Dodge и прав у него не было. Кроме того, он превысил скорость.

Мы также писали о том, что Харьковский признался, что был за рулем Infiniti во время ДТП, но заявил о неисправности тормозов. Он также попросил прощения у семьи погибшего водителя Chevrolet Aveo.

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