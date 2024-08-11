Жена звезды "Лиги Смеха" Розового показала, как он восстанавливается после тяжелого ранения (видео)

Звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый продолжает восстанавливаться после серьезного ранения головы , полученного на фронте в марте этого года. Жена комика Ольга Мерзликина показала, как проходит его реабилитация.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт любимой юмориста.

Так, Ольга посетила Виктора в больнице вместе с их домашним любимцем.

Судя по смешному и трогательному ролику, который она опубликовала, комик был изрядно рад видеть четвероногого друга.

"Руслан умеет давать цем", - подписала видео избранница Розового.

Реакция юзеров

Пользователи сети в восторге от того, что звезда "Лиги Смеха" даже после такого тяжелого ранения не теряет позитива и демонстрирует то, какой он сильный.

Они желают ему скорейшего выздоровления и благодарят за защиту страны.

Вітя, бажаю вам міцного-міцного здоровʼя! Дякую що залишилися живі, нам дуже потрібні такі хлопці як ви

Рада бачити як швидко Вітя відновлюється! Ви молодці, що проходите цей шлях разом! Бажаю швидкого одужання

То милість. Який ж Вітя сильний! Якнайшвидшого одужання!

Швидкого одужання Віктору і велика подяка за захист!

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Напомним, в конце февраля 2022 года Виктор Розовый записался добровольцем в полк ССО "Азо" (позже 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ) и освещает события, которые происходят на фронте, на официальном Youtube-канале 3 ОШБр.

Оборонял Киев, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. 8 марта военнослужащий женился во Львове и вернулся на фронт.

В апреле стало известно, что комик и бывший участник и ведущий "Лиги смеха" получил осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания. В течение следующих двух недель за его жизнь боролись медики.