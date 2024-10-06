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Дружина Зінченка кардинально змінила імідж: як зараз виглядає журналістка (фото)

Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина футболіста Олександра Зінченка, спортивна журналістка Влада Седан, вирішила змінити колір волосся. Відповідними світлинами вона поділилася у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці українського захисника лондонського "Арсеналу".

Так, з початком осені Влада Седан вирішила оновити свій стиль. Дружина знаменитого футболіста перефарбувала волосся з білявого у русявий колір.

Красуня опублікувала фото, на якому постала у монохромному вбранні. Свій білосніжний look вона доповнила світло-блакитним тренчем і чорною сумкою, що додало родзинку в її стиль.

"Щось нове", - англійською мовою підписала журналістка кадри.

Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Юзери оцінили

Користувачі мережі засипали компліментами Владу і зазначили, що їй дуже личить новий колір волосся і вона завжди стильно одягнена.

  • Тобі дуже личить 
  • Як завжди найкраща
  • Ваш підбір одягу-завжди милує очі. Приємно,що вінницькі дівчатка задають тренд
  • Ой як класно тобі у новому кольорі 
  • Новий стиль неймовірно підходить вам

Коротка біографія Влади Седан

Влада Щеглова, більш відома як Седан, народилась у Вінниці. Її батько - судмедексперт, але захоплюється футболом. Грає у футбол на місцевому рівні й молодший брат Влади.

Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Дівчина спочатку бачила себе у модельному бізнесі, навіть здобула титул "Міс Вінниця", але згодом обрала телебачення і стала ведучою одного з футбольних телеканалів.

Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Разом з чоловіком Олександром Зінченком проживає у Великобританії. Її коханий там грає в "Арсеналі". Подружжя виховує двох донечок - 3-річну Єву та 1-річну Лею.

Родина Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

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