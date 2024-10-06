Жена Зинченко кардинально сменила имидж: как сейчас выглядит журналистка (фото)

Так, с началом осени Влада Седан решила обновить свой стиль. Жена знаменитого футболиста перекрасила волосы из белокурого в русый цвет.

Красавица опубликовала фото, на котором предстала в монохромном наряде. Свой белоснежный look она дополнила светло-голубым тренчем и черной сумкой, что добавило изюминку в ее стиль.

"Что-то новое", - на английском языке подписала журналистка кадры.

Влада Седана (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Юзеры оценили

Пользователи сети засыпали комплиментами Власть и отметили, что ей очень подходит новый цвет волос и она всегда стильно одета.

Тобі дуже личить

Як завжди найкраща

Ваш підбір одягу-завжди милує очі. Приємно,що вінницькі дівчатка задають тренд

Ой як класно тобі у новому кольорі

Новий стиль неймовірно підходить вам

Краткая биография Влады Седан

Влада Щеглова, более известная как Седан, родилась в Виннице. Ее отец - судмедэксперт, но увлекается футболом. Играет в футбол на местном уровне и младший брат Влады.

Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Девушка сначала видела себя в модельном бизнесе, даже завоевала титул "Мисс Винница", но впоследствии выбрала телевидение и стала ведущей одного из футбольных телеканалов.

Власть Седана (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Вместе с мужем Александром Зинченко проживает в Великобритании. Ее любимый там играет в "Арсенале". Супруги воспитывают двух дочерей - 3-летнюю Еву и 1-летнюю Лею.

Семья Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)