ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дружина Зінченка кардинально змінила імідж: як зараз виглядає журналістка (фото)

Неділя 06 жовтня 2024 16:30
UA EN RU
Дружина Зінченка кардинально змінила імідж: як зараз виглядає журналістка (фото) Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина футболіста Олександра Зінченка, спортивна журналістка Влада Седан, вирішила змінити колір волосся. Відповідними світлинами вона поділилася у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці українського захисника лондонського "Арсеналу".

Так, з початком осені Влада Седан вирішила оновити свій стиль. Дружина знаменитого футболіста перефарбувала волосся з білявого у русявий колір.

Красуня опублікувала фото, на якому постала у монохромному вбранні. Свій білосніжний look вона доповнила світло-блакитним тренчем і чорною сумкою, що додало родзинку в її стиль.

"Щось нове", - англійською мовою підписала журналістка кадри.

Дружина Зінченка кардинально змінила імідж: як зараз виглядає журналістка (фото)Дружина Зінченка кардинально змінила імідж: як зараз виглядає журналістка (фото)

Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Юзери оцінили

Користувачі мережі засипали компліментами Владу і зазначили, що їй дуже личить новий колір волосся і вона завжди стильно одягнена.

  • Тобі дуже личить
  • Як завжди найкраща
  • Ваш підбір одягу-завжди милує очі. Приємно,що вінницькі дівчатка задають тренд
  • Ой як класно тобі у новому кольорі
  • Новий стиль неймовірно підходить вам

Коротка біографія Влади Седан

Влада Щеглова, більш відома як Седан, народилась у Вінниці. Її батько - судмедексперт, але захоплюється футболом. Грає у футбол на місцевому рівні й молодший брат Влади.

Дружина Зінченка кардинально змінила імідж: як зараз виглядає журналістка (фото)Дружина Зінченка кардинально змінила імідж: як зараз виглядає журналістка (фото)

Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Дівчина спочатку бачила себе у модельному бізнесі, навіть здобула титул "Міс Вінниця", але згодом обрала телебачення і стала ведучою одного з футбольних телеканалів.

Дружина Зінченка кардинально змінила імідж: як зараз виглядає журналістка (фото)

Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Разом з чоловіком Олександром Зінченком проживає у Великобританії. Її коханий там грає в "Арсеналі". Подружжя виховує двох донечок - 3-річну Єву та 1-річну Лею.

Дружина Зінченка кардинально змінила імідж: як зараз виглядає журналістка (фото)

Родина Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Раніше ми називали топ-5 найкрасивіших дружин футболістів збірної України.

Також розповідали про обраниць українських футболістів, які не менш популярні, ніж їхні чоловіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Зінченко Краса Зірки шоу-бізнесу Футболісти
NEWS
Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізналося про деталі
Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізналося про деталі