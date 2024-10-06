Жена Зинченко кардинально сменила имидж: как сейчас выглядит журналистка (фото)
Жена футболиста Александра Зинченко, спортивная журналистка Влада Седан, решила изменить цвет волос. Соответствующими фотографиями она поделилась в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы украинского защитника лондонского "Арсенала".
Так, с началом осени Влада Седан решила обновить свой стиль. Жена знаменитого футболиста перекрасила волосы из белокурого в русый цвет.
Красавица опубликовала фото, на котором предстала в монохромном наряде. Свой белоснежный look она дополнила светло-голубым тренчем и черной сумкой, что добавило изюминку в ее стиль.
"Что-то новое", - на английском языке подписала журналистка кадры.
Влада Седана (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Юзеры оценили
Пользователи сети засыпали комплиментами Власть и отметили, что ей очень подходит новый цвет волос и она всегда стильно одета.
- Тобі дуже личить
- Як завжди найкраща
- Ваш підбір одягу-завжди милує очі. Приємно,що вінницькі дівчатка задають тренд
- Ой як класно тобі у новому кольорі
- Новий стиль неймовірно підходить вам
Краткая биография Влады Седан
Влада Щеглова, более известная как Седан, родилась в Виннице. Ее отец - судмедэксперт, но увлекается футболом. Играет в футбол на местном уровне и младший брат Влады.
Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Девушка сначала видела себя в модельном бизнесе, даже завоевала титул "Мисс Винница", но впоследствии выбрала телевидение и стала ведущей одного из футбольных телеканалов.
Власть Седана (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Вместе с мужем Александром Зинченко проживает в Великобритании. Ее любимый там играет в "Арсенале". Супруги воспитывают двух дочерей - 3-летнюю Еву и 1-летнюю Лею.
Семья Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
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