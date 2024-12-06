Дружина Віктора Павліка зачарувала новорічною фотосесією із сином: "Цей світ для тебе"

"Сину, цей світ для тебе", - підписала Репяхова серію фото.

На атмосферних кадрах блогерка позує із сином біля новорічної ялинки, прикрашеної вогниками та великим білим бантом.

Репяхова із сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Для фотосесії блогерка вибрала стильну сукню з оксамиту темно-зеленого відтінку. вельветові штани. Зверху вона надягла в'язаний светр молочного кольору, а доповнювали лук стильні золотисті мюлі. У схожій кольоровій гамі був і образ її сина: Михасик був одягнений у сірий светр із ялинками та коричнево-сірі вельветові штани.

Блогерка показала новорічні фото (фото: instagram.com/repyahovakate)

Свій образ дружина Віктора Павліка доповнила природним макіяжем та яскравою губною помадою. Волосся вона зібрала в лаконічний пучок.

Катерина Репяхова із сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Як відреагували у мережі

Фоловери Катерини Репяхової відразу почали коментувати теплі сімейні фото:

"Роднульки мої!" - написав Віктор Павлік

"Ви чудові"

"Катю, ви тут така гарна"

"Михасик вибрав найкращу маму, яка дбає, любить, дарує віру в казку і робить його дитинство незабутнім"

"Неймовірні".

Катерина Репяхова із сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Зазначимо, що Репяхова - четверта дружина Віктора Павліка, яка молодша за нього на 28 років. Дівчина з дитинства була його фанаткою.

У 2020 році Репяхова та Павлик одружилися, а у червні 2021 року у них народився син Михайло.

Близько року тому блогерка помітила, що її 2-річна дитина практично не говорить. Про це вона розповіла у мережі, а також показала, що саме вона робить для того, щоб Мишко заговорив.

За останній рік вони відвідали кількох фахівців в Україні та за кордоном, щоб зрозуміти причину затримки мовлення у дитини. До речі, тільки МРТ Михайла розшифровували 6 разів. Також хлопчику зробили генетичний тест.

Як зазначила Репяхова, причиною затримки мовлення могла стати хвороба під час вагітності, яку вона перенесла безсимптомно.

Репяхова, Павлік та їхній син (фото: instagram.com/repyahovakate)