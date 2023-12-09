Дружина Віктора Павліка шокувала сумою свого кредиту: "Працюю на трьох роботах"

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова відповіла на закиди хейтерів, що її утримує чоловік. За словами обраниці виконавця, вона забезпечує себе сама. Ба більше, блогерка показала суму свого кредиту та скільки їй ще залишилося виплатити.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram коханої артиста.

Катерина Реп’яхова відповіла хейтерам

У своєму блозі Катерина розмістила скріншот зі злісним коментарем від підписниці, в якому та пише наступне: "Капєц. Батя і дочка. Ну це жесть якась, як гроші треба любити".

29-річна блогерка не промовчала і заявила, що забезпечує себе сама.

Катерина Реп'яхова показала суму свого кредиту (фото: instagram.com/repyahovakate)

Також вона показала суму кредиту та скільки їй ще залишилося виплатити.

"Так люблю гроші, що сама собі оплачую кредит за машину. Живу на орендованій квартирі та працюю на трьох роботах", - написала Реп’яхова.

Зазначимо, що сума - не маленька, за автівку Катерина винна ще понад 500 тис. грн.

Катерина Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше молода дружина Павліка розповідала, скільки заробляє на місяць.

Кохана виконавця активно веде свої соціальні мережі, які їй приносять дуже хороший дохід.